登革熱濫噴藥 反蒙其害

近日市議員與媒體披露了高雄市登革熱室內噴灑殺蟲劑，劑量之濃度增加卅倍。無獨有偶，台南市政府也宣稱，近三個月噴灑殺蟲劑已達到五萬六千戶。依登革熱室內噴藥劑量來換算，等同在這段期間室內噴藥量已超過卅公噸了，這對地狹人稠的都會城市而言，是極為恐怖的用量。經查，亦無其他國家採用這些超倍數或超量的做法，因而登革熱噴藥用量已可申請金氏世界紀錄了。

近日國內的殺蟲劑販賣業者告知，政府單位多數是採購已上市使用四十六年的除蟲菊類來防治登革熱。賽滅寧殺蟲劑是屬於聯合國與我國環境部公布的環境荷爾蒙藥劑，這種殺蟲劑已證明對人類的腦部神經系統、生殖力、免疫功能下降與致癌性等方面有極高的風險，非但對多次噴藥的住戶可能造成危害，對長期噴藥人員更造成極大風險。這些現象，讓曾擔任環境衛生用藥管理科科長的我也感到憂心了。

近三個月來，台南市和高雄市病例大增，幾乎完全仰賴國軍化學兵進行噴藥，這些化學兵多未經過病媒防治技術訓練，並在未取得噴灑特殊環境用藥的資格前，即已展開噴消任務，因而造成多起魚類死亡或家具損毀等意外國賠事件。這些不應發生的意外事件，也是我從事登革熱防治卅七年所未見的。

今年登革熱防治有一句順口溜：「防治登革熱要靠運氣和天氣，運氣與天氣不佳，政府就得全靠藥劑」。今年登革熱流行尚未達到高峰階段，從過去三個月內單一城市的少數幾個行政區已使用卅公噸殺蟲劑，就可推論現行噴藥制度出了問題。不能精準用藥是民眾反彈的原因之一，因此，今年登革熱要陪我們過冬了。

筆者曾多次到南部疫區，發現民眾對政府現行噴藥的原則、方法與技術均有疑慮與不滿。目睹不適合的藥劑與輔助劑在居家噴灑後，出現油膩而不易清洗的地板與家具。建議政府官員或訴願委員發揮同理心，想想如果這是你家，你會做何反應與處理？

殺蟲劑的藥劑特性與藥理是一門學問，噴藥人員解決疫情的萬靈丹，必須要有安全、有效、環保與適時、適地、適量的基本藥劑藥理素養。因此，筆者認為現行噴灑殺蟲劑的策略應改弦更張，採用更有效率且精準的噴灑技術、噴藥器材與藥劑劑型，否則民怨必將再起，甚而高張沸騰。