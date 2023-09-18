科技．人文聯合講座／長照政見：返老還童的雙層保險

數年前我短宿東京，驚喜發現浴室及廚房配備非常智能，例如瓦斯連續開火不超過四十分鐘，浴室花灑為恆溫設定，浴盆設小門進出，避免長者燙傷或滑倒。日本六十五歲以上人口已占總數的三成，各行業二十餘年前就發展符合高齡人士生活習慣之家具及用品，符合老人口感的小分量包裝食品，還有負重機器人等，到現在長照產品已如便利商店般垂手可得。

九月初的世貿展覽中心，也上演台灣版的照護夢想。大多數台灣人對長照的印象，就是照顧老人的吃喝拉撒睡，辛苦的體力活。但在國際照護博覽會（Cares Expo）裡，我發現參展的服務及產品已走向多元化、個性化及精緻化，更驚訝發現其與嬰幼兒用品展有高度重疊。舉例而言，展場有繪本工作室推共讀體操，有木製玩具訓練長者大小肌肉及手眼協調，有樂齡藝術輔療課程，還有鞋商結合足療服務等百花齊放，突然對樂齡生活有了美好想像。

中研院社會所楊文山研究員於二○二二年調查發現，台灣九十％的照護類型集中在居家，故國民黨總統參選人侯友宜市長日前宣布八十歲以上老人免評巴氏量表的政見，的確解決許多家庭無法雇用照護人力的問題，並有效舒緩家中女性長期照顧長者的疲憊。然同樣調查顯示，準銀髮族（五十五至六十四歲）及以下者傾向機構式照護的比例陡升。尤其台灣女性中約有廿％未婚，廿五％未育，其平均餘命卻達八十三點二八歲，他們意識到，少（無）子化使他們無法如父執輩由子女擔負照護責任，故努力自主生活，利用商業服務讓生活更便捷、更舒心，是首要選擇。

不同世代對長照型態的偏好不同，將導致長照地貌未來十年間有著翻天覆地的變化。從居家式走向機構式照護，意味著更注重品質、風格及滿足感的消費者出現了。單一化的社會福利式長照已不能滿足成長於經濟繁榮，習慣市場消費的四、五年級生。

安可雜誌推估提供多元化的自主生活服務的長照產業規模可達六千六百億元，這量體龐大且多樣的長照服務不可能如現在全賴政府編列預算，且仰賴政府提供。這只會扼殺商業創新，導致服務品質不佳。然長照若傾斜至光譜的另一端，僅靠商業運作，經濟弱勢家庭恐無力負擔，又侵害基本人權。故順應長照消費趨勢，且兼顧弱勢族群保障，政府應可發展雙層長照保險，第一層民眾強制納保，由政府編列預算，提供所有國民基本長照服務；第二層則量能納保，民眾可選擇不同級距費率及給付項目，促使業者創新，滿足不同偏好者的需求。

我即將成為準銀髮族，我想要有一個不麻煩子女又稱心自在的漸老人生，哪位總統參選人能滿足我呢？

（作者為元智大學資訊管理學系教授）