滅蚊不顧民眾健康 綠執政怠惰

近日高雄市登革熱疫情嚴峻，全市大規模噴灑殺蟲劑，媒體報導衛生局竟要求廠商將除蟲菊酯類除蟲藥「賽滅寧」劑量加大三十倍，致濃度超標，可能會嚴重威脅市民的身體健康。

據該藥劑使用說明，滅蚊時必須加水稀釋兩百五十到五百倍才安全。但衛生局為了迅速壓下疫情，竟要求廠商將藥劑稀釋濃度調為一比十六，如此高濃度的藥劑一旦民眾誤觸或誤食，後果不堪設想。

高市衛生局澄清，二十年來均是如此執行登革熱緊急防治。但筆者日前發現住家大樓的花園裡留有殘留未回收的空藥罐數十個，數量驚人，和往常只有一兩罐大相逕庭，就算真如衛生局所言，難道市府官員對這種危害市民的惡例也認為有理？

這種急病亂投醫、好大喜功的心態，跟中央政府官員遇事只會大撒幣的作法簡直如出一轍。因為國內缺蛋，所以毫無頭緒的進口國外雞蛋，不管是否來自疫區，也不顧保存期限，不在乎過程是否合理合法，更不計成本，為達目的不擇手段，像口罩、疫苗、快篩劑，都有類似的斧鑿痕跡。

如若遭遇在野黨或人民的質疑，政府就振振有詞的卸責強辯，或反唇相譏前朝沒有做得比較好，只有選舉時可以看見他們卯足全勁，執政時卻是敷衍塞責，這樣的綠色執政，真的有品質保證？