雞蛋是我日常生活每天必備的食物，除了超市外，最常到附近市場雜貨等小店購買。通常是挑蛋殼完整，沒有破裂，個頭較沉就好。

幾年前曾買過一斤廿五元之雞蛋，其後蛋價一路漲到卅、四十、五十幾元。今年一、二月起台灣出現蛋荒，能買到雞蛋已經謝天謝地，價錢已不再顧慮。曾經買過六十五元，八十五元一斤的雞蛋，至於一斤百元的蛋，仍然下不了手。

我都是自己料理三餐，有道菜是在調好味的食材上淋上生雞蛋。沒想到前幾天蛋殼打破，竟是一灘灰黑腐臭的汁液，最後只能連同食材一併丟棄。損失事小，衛生安全才重要。

最近進口雞蛋各種內幕鬧得沸沸揚揚，真相不明。這種遠從巴西進口的雞蛋，時程上須經一至二個月，雖有冷藏、噴蠟等說法，但又經過退冰、洗選等程序，仍然潛藏腐壞風險。老百姓要求很單純，希望每天有衛生安全的雞蛋可以買到，而不是捨近求遠，各方推諉卸責，不久又讓蛋荒重演，卻不思考在制度上解決問題。