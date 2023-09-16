公開透明 為進口蛋防腐

進口蛋誤標效期風波持續延燒，同時引起民眾對於食安問題的隱憂。依據農業部說法，該批進口蛋的保存期限應從出口裝船日起算，保存期限至九月廿七日；只是承銷進口蛋的台農公司，卻是從進口洗選蛋日起算一個月，標示保存期限至十月五日。

台農公司雖已公開道歉，面對誤標效期可能最重被處新台幣四百萬元罰鍰，負責人忿忿不平的表示，當初農業部並未告知進口蛋標示方式，自行查詢也無相關法令規定，因此才以業界向來洗選國產蛋日期起算標示保存期限，自覺問心無愧。據此說法，進口蛋標示不明的法規疏漏，卻要由業者承擔違法風險，難怪業者感覺無辜沾得一身蛋腥。

進口蛋是否適合塗蠟封膜以延長保存期限？官方說法與輿論意見不同；且業者表示，並非全部進口蛋都噴蠟封膜，如此長途運送可能影響保存期限。令人擔憂的是，已有部分誤標效期蛋品流入市面，若民眾不察誤食過期變質的蛋品，恐引發一場食安風暴。因此，政府應加強查緝、檢驗蛋品食安工作，確保民眾消費健康權益。

只不過，報載台中市政府請求中央主管機關提供進口蛋流向資料，卻遭農業部以「不方便給」為由，拒絕提供；農業部則澄清表示，從未拒絕提供，而是請對方依程序索取資料，日前已接獲台中市政府農業局來函索取相關資料，將依程序辦理回覆。

食品安全衛生管理法第四條規定，主管機關採行之食品安全衛生管理措施，應符合滿足國民享有之健康、安全食品以及知的權利、事先預防原則、資訊透明原則，建構風險評估。如此言，依據本條立法宗旨，農業部當然負有提供進口蛋流向資料義務。否則，高雄市衛生局以台農公司規避調查案情事實為由，處以卅萬元罰鍰；倘若農業部得以無端拒絕公告進口蛋流向資料，難免落人「只許州官放火，不許百姓點燈」的批評。

借用美國大法官路易斯・布蘭迪斯的名言：「陽光是最佳的防腐劑，燈光是最有效的警察。」農業部完整公開進口蛋採購合約及流向資料，才是落實政府資訊透明化及維護民眾食安的負責任作法。