華為比蘋果 整合應用是關鍵

當華為新手機Mate 60 Pro八月底上市，最大賣點應就是其領先蘋果手機，成為全球首支具有衛星通話功能的大眾型智慧手機，這款手機接入華為ＡＩ盤古大模型，導入多項ＡＩ功能，被視為史上最強的華為手機。

九月中蘋果發表iPhone 15系列手機，最特別的還是其搭載了iPhone迄今所見到功能最強大的相機鏡頭，也就是蘋果首款潛望式變焦鏡頭。

坊間馬上推出這兩款手機的對比，一時之間有人大捧華為，稱其不但先發表占了先機之外，更是在遭美國打壓後「重返榮耀」；相形之下，果粉對於iPhone 15的最新亮點就沒有太多的新鮮感，市場看淡蘋果的風聲隨之而起。不管如何，市場與消費者才是最終決定這兩款手機的關鍵。

回顧蘋果的發展歷程，iPhone 13面世時，也是創辦人賈伯斯離世的第十年，接班的庫克所推出的每一代iPhone，幾乎都被網民嘲諷「與上一代沒大分別」，甚至遠不及賈伯斯在世前所推出的iPhone 4；但在庫克手中，蘋果卻一躍成為全球最賺錢的公司。讓人好奇的是，庫克憑什麼會被賈伯斯選來接班呢？

二○○七年賈伯斯在舊金山的麥金塔世界大會介紹iPhone時便提到：「今天，我們將一口氣介紹三項革命性的產品。」第一項是一台寬螢幕的iPod，而且還有觸控的功能，第二項產品是一支革命性的行動電話，第三項則是一個前所未見方的網路通訊設備。關鍵在於「整合」，賈伯斯獨領風騒帶動智慧型手機的問世。除了整合應用功能之外，他的獨特美學品味，在首席設計大將艾夫精心雕琢下，iPhone變成時尚與品味的代表，這就是賈伯斯所創造出來的蘋果文化與品牌。

庫克既非設計高手也非創意大家，卻是管理大師，特別是在物料管理上，他讓蘋果物料庫存從一個月縮短成為一周，接著為三天，進而一天最後幾乎做到零庫存，讓賈伯斯印象深刻。他沒有選擇高級工程師或設計師來接班，卻提拔了庫克。庫克守成不易，繼賈伯斯過世後，艾夫也離開蘋果，從此iPhone系列更難有別出心裁的亮點，這也是讓果粉一年比一年失望的原因。只是庫克守住蘋果的高品質，他的經營不但沒有讓iPhone走入歷史， 反而還可以持續到第十五代。

值得注意的是，蘋果的行銷團隊在二○一七年六月廿九日iPhone上市十周年時，由庫克在推特發文，精選發表時間來紀念賈伯斯。他們選了一張初代iPhone的圖，iPhone上顯示的時間是上午九點四十一分，庫克也選擇在同樣時間發推特與其對應。精心設計，讓蘋果在網路上為自己做了一次漂亮的行銷。

華為在５Ｇ與ＡＩ再加上衛星電話固然可以暫領風騒，不過，對比蘋果文化，華為還有很多要學習的地方。

再看看國內，郭台銘選了賴佩霞擔任副手，想挾自己的新台幣與賴的女性和溫馨印象來行銷自己，問題是他想整合在野勢力的操作，早就破功，侯友宜與柯文哲本人與支持者都無法信任他，說再多，都無法展現出郭的整合能力與包容的智慧。沒有品牌，註定無法開出長紅來！