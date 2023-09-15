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扭蛋轉開 壞蛋一堆

聯合報／ 張重玖／軍退（高雄市）
涂萬財昨接受聯合報專訪時，讓他背後另一批泰國進口蛋也跟著曝光。圖／本報系資料照片 吳慧芬
涂萬財昨接受聯合報專訪時，讓他背後另一批泰國進口蛋也跟著曝光。圖／本報系資料照片 吳慧芬

想不到從不缺蛋的台灣，竟將進口的巴西蛋處理到沸沸揚揚。農業部把蛋搞成「國家隊」一樣緊急進口，超高價補助卻無法管理妥當，還轉移焦點要銷售商擔責。進口蛋包裝盒貼上日期就轉變成「鮮蛋」，如果吃了安全，為何要下架巴西進口蛋？

進口蛋上億顆，該不會又跟進口美國萊豬一樣，無影無蹤的在台灣市場消失了吧？團膳自助餐看到碎肉、加工肉品，很自然就跳過去。進口的問題蛋，製作成蛋糕、麵包、茶葉蛋等食品，被香噴噴的味道掩蓋過去，沒人會注意到原料過期；若流入學校的營養午餐，那得加強檢驗，防食物中毒。蛋若含有禽流感病毒，台灣的雞、鴨農得未雨綢繆，小心防範所飼養的禽類被感染，以免血本無歸。

「蛋蛋鈔人」花國家數億元，「扭蛋轉開來」驚醒夢中人：原來是個不顧國人食安的農業部，同時揭開無能政府腐化面貌！

農業 巴西 禽流感 農業部

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