賴式雙語教育 誤人子弟

民進黨總統參選人賴清德堅持繼續推行他所謂的「雙語教育」，對於目前教學現場的亂象與困境，他說「技術性問題可以克服」。其實，目前教學現場的困境，其根源在於其雙語教育理論之謬誤；而理論攸關指導原則，指導原則錯了，整個執行面當然一塌糊塗。

「賴式雙語教育理論」的謬誤主要在於「獨尊英文，貶抑中文」，並且壓縮了師生以中文教學的時間與空間。試想，中文寫作都不好了，英文寫作還能好嗎？反過來說，如果你中文寫作有概念，換成英文寫作，你還是有概念的，這才是有科研根據的雙語教育理論。其核心概念是「讀寫能力具有可移轉性」。

雙語教育理論的另一核心概念是「以學生最能理解的語文教授學科」。學生首先必須具備扎實的專業背景知識，因為這是日後全英語教學中不可或缺的根基。而中文是我們的國語，當然也是學生最能夠理解的語文；以中文學習具備抽象內容的專業科目，才是真正尊重學生的受教權。相反的，對台灣學生而言，英文是外國語，以外國語來教專業科目，例如物理、化學等，只是無謂的製造學習障礙、妨礙理解，進而導致學習過程的挫折與焦慮。

他山之石可以攻錯，以加州實施多年的的雙語教育為例，其理論基礎之一就是「用學生最能夠理解的語言（母語）學習專業科目，以提升移民學生對學科的背景知識，有利於日後的全美語教學」。因為加州移民多，很多學生的母語是西班牙文、中文等等，對於這些移民學生而言，英文是第二語言或外國語；如果揠苗助長，強行要這些移民學生用英文學習需要抽象思考的專業科目，必然構成學習障礙。

因此，在他們還在上ＥＳＬ（English as a second language)課程的時候，對於一些較抽象、較難理解的課程，先以母語來教授，以確保學生對於專業科目的內容有扎實的理解，其優先考量就是「專業科目的理解與學習」。而獨尊英語的雙語教育，恰恰反其道而行；不但影響專業科目的有效學習，同時又貶抑了中文的學習與成長，畫虎不成反類犬，根本就是誤人子弟。

這種土法煉鋼的雙語政策進行多年後，許多基層教師一再反映，因為學生聽不懂，所以往往需要再用中文講一遍；結果學生往往在老師講英文的時候放空，等著聽中文講解。多少寶貴的學習時間都浪費掉了！早在一九七九年就有學者研究指出，雙語並用、翻譯式的教學，對於英語能力的提升效果不好，因為學生很自然的就專注在母語講解，根本不注意聽英文內容。

各位總統候選人，「獨尊英語、貶抑中文」的雙語教育大錯特錯、誤人子弟，影響深遠且傷害已經造成了！請你們高抬貴手，讓教師以學生聽得懂的語言授課吧！