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大官剝皮刮肉 找小民頂罪
蛋蛋危機，愈演愈烈，這場熊熊烈火，恐怕將繼續燒到明年總統大選；連一顆蛋花了多少納稅人的錢補貼都講得不清不楚，吃相太難看了；而且東窗事發後竟還要無辜廠商概括承受，如同黑道大哥出事，卻找小弟頂罪。這龐大的利益結構難道還要繼續執政下去？
八十多歲的台農蛋品董事長涂萬財，只不過是一名養家餬口的蛋商，何德何能扛起所有？狗急會跳牆，人被逼急了，難道不會全盤托出一切？涂董事長坦承，認錯影片是農業部要求他「擔下來」，為超思宣傳經驗豐富「背書」，也是農業部要他「出面幫忙」，他更踢爆巴西進口蛋沒有全部都塗蠟保存…，種種黑幕都攤在陽光下，一清二楚，由不得狡辯。
這些國家重要的掌門人敢膽大妄為，藐視老百姓的智慧，背後絕對有個龐大的利益結構相支撐，相掩護；如論文門林智堅抄襲事件爆發，蔡總統以降的民進黨人物幾乎不分是非力挺，還硬讓原創者余正煌背黑鍋，這與今日農業部推給可憐的蛋商如出一轍。
以小觀大，小事都敢偷天換日，又要如何委以重任？這七年多來，台灣在「抗中保台」的大纛下，買武器、買疫苗、買口罩、買綠電、買雞蛋…，都是在老百姓身上剝皮，如果牽涉不法，等於剝了皮還刮下肉，那是何等痛不欲生啊！
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