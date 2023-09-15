責任內閣的期待與落實

隨著鴻海創辦人郭台銘公布副手人選，在野整合的議題不僅躍上檯面也更為迫切。民眾黨主席柯文哲最近多次提到「聯合政府」議題；日前國民黨主席朱立倫在中常會亦拋出「責任內閣制」，認為未來政府要從總統制走向雙首長制，最後走向責任內閣制，被認為是有機會「藍白合」。

先不論國民黨與民眾黨在二○二四年的總統大選是否有合作機會，但從兩位在野黨主席在選舉前分別提出對憲政體制的改革主張，即顯示國內多數民眾對民進黨執政七年多，已積累相當的不滿，此也是為何有六成左右的民意，希望明年能夠政黨輪替的主因。

台灣解除戒嚴後共歷經七次修憲，一般而言，我國目前憲政體制是類似於「雙首長制」，其特色為國家存有兩位實權的行政首長；一位是由人民選出的總統，有權決定國家大政方針；另一位則由總統任命而不需國會同意的行政院長，但必須向立法院負責。目前憲法增修條文第四條第三項規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」；依上述條文的精神，其實是有間接監督總統權力的重要憲政意涵。

「絕對權力、絕對腐敗」，蔡政府執政七年多來，由於仗恃著民進黨在立法院掌控過半數席位，因而除了不願呼應在野黨的要求，讓蔡英文總統到立院做國情報告外；許多爭議法案或重要政策亦常不接受在野黨立委的監督與建言，而屢屢強行表決通過。此種粗暴行徑，只有一個原因可說明，就是民進黨政府獨攬行政權與立法權後，並不尊重憲政體制的「責任政治」精神，更遑論尊重中華民國憲法了。

所謂「責任政治」，即「民意政治」，就是行政院所推行任何重要政策，都必須對立法院負責、對民意負責。然而，蔡政府執政後，許多閣員或高級官員即使施政錯誤或言行不當，卻仍然安於其位、不用下台，甚至還有輪流高升職務的機會，喪失「責任政治」的精神，不僅對我國憲政體制的運作，或對台灣民主政治的發展，顯然都是一大斲傷。

「黨意高於民意」的民進黨政府，當前不論監察院長或中選會主委，皆是由政黨色彩濃厚的人士所擔任，嚴重破壞上述機關「政治中立」的屬性；現有十五名大法官全由蔡總統提名，讓司法院也蒙上陰影。未來台灣要避免成為「強人政治」、「一黨獨大」的專制國家，五院之間就應重新落實「權力分立與互相制衡」的憲政原則。

國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲都曾公開表示，未來若當選總統後，將依據憲法到立法院做國情報告，接受監督。以上尊重民意並願落實憲法規範的作法，值得全民期待。

總而言之，二○二四年選出的新任總統必須要有憲政高度、憲法修養，由其任命的行政院長與組成的新內閣也一定要具有責任政治的民主素養，如此才能恪遵中華民國憲法規範，也才能為社會樹立典範，並成為全國人民之福。