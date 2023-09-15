AI亂選情 數位部準備好了嗎？

專家說，ＡＩ腳本的製作，快速簡單、省錢省時。只要民調專家、選戰策士，將「大量中間搖擺選民」精準框定，就可量身裁製；透過ＡＩ演算法，各種細緻、精妙的腳本，由有心人或人性化機器人，從國內外不同的新舊帳戶，向各社群媒體無孔不入瘋傳，透過百倍、千倍的傳送，一定會鼓動風潮，打亂選情。

半真半假的文宣，藉由社群媒體短時高頻的播出，就可奏效。ＡＩ的誤導就像「曾參殺人，說多成真」，如果影響選民、翻轉選情，既影響選舉的公平正當，也會造成台灣社會空前的震盪。

這樣造謠誹謗、花招百出的網路假訊息，扭曲政治價值觀，也中傷抹黑候選人。不知選委會、數位部，在大選投票之前，有什麼樣的方法教育選民、候選人，及政黨如何防範？做這樣的ＡＩ宣傳又會觸犯什麼重罪？

特別是責無旁貸的數位部。在ＡＩ大行其道的時候，艾立克．史密特（前Google總裁）、山姆．奧特曼（OpenAI總裁）都警告，「社群媒體還沒有做好保護我們免受虛假ＡＩ的影響，二○二四年的選舉將會是一團混亂；而且ＡＩ在選舉上的衝擊令人憂慮。」

數位部到現在沒有對ＡＩ定出規範？對網路平台不知要如何制約？也沒有告訴民眾如何分辨ＡＩ真假？數位部成立以後，民眾的期望每每落空，每天數不清的詐騙影音、訊息，受害者難以計數，數位部會同警政單位抓到多少始作俑者？１４５０猖獗蠻橫，數位部又抓了多少元凶？

ＡＩ用到極致，如果真把台灣的總統大選搞得一團亂。要參選二○二四年美國總統的川普也會派考察團到台灣來取經，他會想知道：

─台灣的選舉，ＡＩ的運用超越世界各國。生成式ＡＩ對選戰如何產生效用？要怎樣具體操作？

─民粹主義為何在台灣久盛不衰，長期奏效？美國起步晚，要如何追趕？

─１４５０打敗所有競選文宣，是選舉利器；而且操作起來，載舟覆舟、收放自如，美國為什麼如此落後？

─台灣的選舉如何造成國家分裂？胡佛教授當年說，「別的國家選舉，是換一個政府；台灣的選舉，是換一個國家。」美國的分裂是否已走向台灣分裂的2.0版？

─「當選過關，落選被關」的選舉文化，在台灣已經實踐，屢試不爽，美國為何落後？

─「政治是高明的騙術」，台灣的運用已臻化境，而且每逢選舉新招不斷、精益求精，美國還在萌芽階段，為什麼會有這麼大的差距？

考察團最後的總結，「台灣是民主政治的先行者」。

照法蘭西斯．福山的說法，「西方民主自由體制會是人類社會演化的終點」，那麼，「ＡＩ的橫行肆虐，會不會造成自由民主體制的崩壞？」

英國科學家斯蒂芬．霍金生前說，「人類的智慧創造，也會被毀於ＡＩ」，應驗否？

剛入選為美國時代雜誌「百大ＡＩ影響力人物」的特斯拉創辦人伊隆．馬斯克，就對ＡＩ未來的發展有非常大的憂慮。他認為，因為少子化人口總數成長很慢，「使得人類創造的智慧量平穩；但是生成式ＡＩ，因為會吸收很多的資訊，而產生更大的生成效用。」

「這種電腦的自主發展，呈現指數型的成長，就像加強版的摩爾定律。也就是人類的生物腦力，未來會小於電腦的數位腦力。所以，ＡＩ的發展，人類如果沒有給予強烈的責任感，強調人的意識不會被毀滅，那麼ＡＩ的失控會是安全上的大問題。」