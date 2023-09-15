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高虹安連環出包 匪夷所思

聯合報／ 王瑞興／公退（南投市）
新竹市長高虹安（中） 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
新竹市長高虹安（中） 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

新竹市長高虹安被控任職立委期間，以要求助理繳交公積金等方式，涉嫌詐領助理費四十六萬餘元遭起訴。該案已經進入司法之際，高本應謹小慎微，卻又連環出包。

先是新竹市副市長及文化局長接連「被請辭」，高處理不夠細膩，引起外界譁然；副市長漂亮轉身，贏得市府員工掌聲與惋惜，文化局長則爆出高的男友「干政」一事。高還遭踢爆「住豪宅」及「坐名車」，使形象滑至谷底。

「廉能」與「無私」是擔任地方首長重要的形象，有的人甚至會刻意包裝行銷。高則反其道，毫不避諱，高調「住豪宅」及「坐名車」，顯然缺乏政治智慧。尤其男友干政疑雲，若屬實則破壞文官體制，更是政壇的大忌。過去前南投縣長林明溱以兒子為縣長特助，介入縣政引人非議，住豪宅又說不清來源，而成為林明溱競選立委敗選的重要因素。

高曾自詡智商高及學歷高，但是從政更需智慧，而智慧則是學習與經驗的累積。高可能要效法柯文哲，上任猛打前朝弊案，來做為快速墊高自己的方式，然而柯後來亦坦承最初自己沒有市政經驗。高更不堪，市政未見成效，團隊分崩離析，私領域迭受抨擊，而危機處理更不及格。

高的政治智慧，只有四個字可以形容，匪夷所思！

林明溱 文化局

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