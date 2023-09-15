郭應懸崖勒馬 演丑角令人心疼

四年前，郭台銘接受國民黨榮譽黨員證書，參加國民黨總統初選，信誓旦旦說沒贏就全力支持出線同志。想不到卻不信守承諾，冀望國民黨能換他參選無望後翻桌走人，活生生演繹出台灣俗諺「博輸起屁臉」戲碼。

今年國民黨又把他納入初選，選輸後，郭董也曾聲明會全力支持侯友宜。想不到再度食言，眼看各種設計無成，就再度將誠信拋諸腦後，繼續獨立參選，如今終於走到宣布副手這一步。

可惜的是，部分民眾對此的反應竟是郭董「把政治新聞瞬間變成娛樂新聞」，或「把政治劇直接變成鬧劇」，讓我都不禁要為賴佩霞感到不捨。

清．紀昀《閱微草堂筆記．卷八．如是我聞二》有一段故事：一書生借宿京城雲居寺，認識同住約十四、五歲童子，兩人相處融洽。後來他才知道童子是「杏花精」所變，童子辯稱「精」和「魅」不同，卻也承認親近他是為吸其精氣，化成人形。書生警覺這和鬼魅沒啥不同，立即推開童子離去。紀昀稱讚：「書生懸崖勒馬，可謂大智慧矣。」

生意人最重誠信，相信見過大風大浪的郭董定能了解「古人言信，信及豚魚」的精髓，也具有像書生一樣的大智慧，能警悟險（囧）境，推開身旁欲「吸其精氣」的鬼魅，及時回頭。畢竟，以郭董的身分地位，實不宜走搞笑路線，讓鄉民笑話，讓喜歡他的人心疼。