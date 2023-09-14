西雅圖都更典範 不完美才完美

不同人生階段，不同的目標追求。一般人從出生到念書畢業的歲月，追求個人的學習成長過程，探索「求真」，充滿期待。畢業後走入社會，追求個人的工作興趣與理想，實踐「求善」，充滿挑戰。面對高齡化的社會，許多人「求真」與「求善」的第一及第二人生已經走過，退休後的第三人生，應該是要享受「求美」的體驗。然而這部分的人生規畫與學習，國人較為欠缺，仍需不斷的學習成長。

個人退休後至今四年多來，逐漸解開人生各種壓力與束縛，包括工作責任、照顧父母、身體健康、住房環境與財務自主等，開始追求自由自在的第三人生。希望透過重新學習繪畫與古典音樂，豐富自己的藝術人生，體驗「求美」，充滿喜悅！

退休人生沒有名位及財富的壓力，只有自我內在的真實感受，把握當下的倒數時光，好好享受快樂的生活。退休後開始學習繪畫，讓自己專注觀察美好風景，沉浸在色彩繽紛的繪畫世界。雖然在繪畫過程也會遇到挫折與瓶頸，但努力完成後的美麗風景，感受分外美好喜悅。

在過去求真的學習與求善的工作中，深感理想與現實之間的努力、掙扎、妥協與無奈。然而又體會到「理想只是口號，實踐才是王道」，如何在理想與現實找到平衡點，心安理得，或許是種藝術修養，也是「美好人生」從新學習體驗吧！

容我說個真實的故事，作為上述的體驗補充。在美國西雅圖有個都市更新的典範案例，八十多歲的老太太住的老房子，周圍正要進行都更開發，當時建商已將其附近所有房地收購拆遷，但老太太住在老家已四十多年，很有感情，不願搬遷。建商雖不斷遊說並提高賠償金，不到十三萬的老宅，建商開價到一百萬元，老太太仍不為所動。建商只好修改設計圖，忍痛將大樓退縮保留老房子，維持老太太的居住生活。沒想到，隔年八十六歲的老太太因病過世，其遺囑是將其老房子捐贈給建商，感謝建商在都更過程的體諒與友誼。

當我看到這都更個案保留老太太的房屋現況照片，不禁令人感動！深思著何謂完美與不完美的結局？或許不完美才是完美的註解！

有次去陽明山冷水坑健走，結果上山後霧雨濛濛，心想今天不適合健行賞景，沒想到走到生態池時，景色朦朧，頗具詩情畫意，另番風情，更是拍照畫畫的好題材！原本以為的不美好情境卻是難得意外的美好收穫。

去年台南長住半年，深刻體驗台南古都古厝之美，心有所感，畫了十多幅油畫作品，加上今年也在花蓮長住一陣，看到自然風景，花蓮的大山大海及太魯閣峽谷，也畫了數幅畫作。退休四年來，走訪台灣各地的美好風光，看到並畫下台灣之美。很開心下周即將在台南舉辦個人畫展，透過五十二幅畫作，呈現個人感受台灣這些理想與現實之間的風景人生。屆時義賣所得，將全數捐給中華民國住宅學會作為住房研究薪火傳承獎基金，期盼更多年輕優秀學者投入住房研究發展，改善當前住房環境的基礎工作。或許這也是美好退休人生的另一註解。