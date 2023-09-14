老屋重建需整體規畫 基泰大直非個案

約莫十年前，每日當我走在中山北路二段，道路的兩側不時傳來此起彼落的工地噪音，轟隆的聲響，敲得我膽戰心驚！當下我腦中所意識的，是納悶著這些位置相近的數個建案工地，其開挖作業或結構體動工的時間點怎如此接近呀…。

當時學習過建築、都市計畫的我不禁思索，此時這區的地層狀態與地下水位該不會正相互「推擠拉扯」著；另外新建案旁的既有建築應該多少會受到影響吧，這也是在所難免。但難道無法有效引導、整合鄰近各開發行為，將其建照核准、工程節點與監測事宜作更妥善的安排嗎？

中山北路二段道路寬度尚有四十公尺，讓當年的這些新建案工地還有緩衝距離，且其相鄰的既有建築也大多並非老舊公寓，也許還禁得起「敲打深挖」所造成的外部影響。而這次的「基泰大直」建案工地，僅隔十一公尺的大直街九十四巷，與西側的「躍大直」建案比鄰。

「躍大直」為地上廿二層、地下四層的ＳＲＣ鋼骨鋼筋混凝土結構高層建築，日前結構體目視已完成，另下陷坍塌的公寓屋齡已四十多年。或許可以想像的是，當工地與一棟超過廿層樓的鋼骨結構體、一排屋齡超過四十年的老舊公寓相鄰時，其開挖工程的作業風險將高出許多。此時前述所提及，安排好各開發行為的建照、工程與監測等相關作業甚為重要。

土地開發規模的大小，當然一直是與建商所在意的投資報酬、財務可行性有關，同時也影響建築師規畫設計的完整性與難易度。根據經驗，集合住宅在台北市約二五○坪以上的建築基地才是比較有開發及整體規畫效益的，依可查詢資料，「躍大直」建築基地為七六三坪、「基泰大直」建築基地為二一五坪。

也因此，如果我是超過四十年屋齡的公寓屋主，看到房屋四周已經有不只一件重建案（尤其當中又可能有高層建築的案子）在整合的話，一定會多加了解與關心其進度如何，並考量：

一、加入周邊重建範圍的效益；

二、不加入周邊重建範圍，日後自行社區再作重建，是否可達開發及整體規畫的效益；

三、不加入周邊重建範圍，維持現狀，得承受施工噪音干擾及安全的風險，待新建案完工後，居住環境的採光通風也一定會受影響。

對於「基泰大直」事件，不論你我的身分為何，不論是從土地開發、建築、工程、財務、公權力，還是政策等不同議題面向切入，它都不會是個案，如何讓都市的居住及建設環境在大架構理性的掌握下，自然生成美好的情境，應該是每個市民樂見與共同的立場吧。而約十年前的中山北路回憶，現今的大直街，再十年後的…，其實不敢想像，因那時老舊公寓許多都會是五十多年屋齡，大樓更多，且土地所能承受的狀況、極端氣候的影響情形又是更難掌控了。