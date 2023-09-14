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盲目的支持者 給蔡政府貪腐底氣

聯合報／ 汪志雄／大學教授（美國芝加哥）

農業部讓「一人公司」超思進口八千多萬顆巴西雞蛋的爭議如滾雪球般愈滾愈大愈滾愈烈。陳吉仲部長親上火線澄清，卻屢屢被抓包，從貨款代墊、冷櫃處理、雞蛋包膜，到台農公司進口巴西蛋的保存期限，說詞處處前後矛盾。而台農已承認「誤標效期」，並宣布將巴西進口雞蛋全面下架。

一個政府到底要有多壞、多貪，才會讓人民花錢去買過期且有禽流感疑慮的進口雞蛋呢？

民進黨蔡政府面對人民對進口雞蛋的質疑，只會說「安全把關，一切合法」；但是對於部分進口蛋沾糞便、效期逾四個月還上架，陳吉仲部長只會猛打苦情牌說「自己很辛苦」、「怎麼做都有人罵」。綠營側翼更是傾巢而出，帶風向說政府做了那麼多還有人嫌；言下之意，大家都應該感恩。

做為一個正常人，只要問問自己，會拿一顆保存過四個月以上的雞蛋給你的小孩吃嗎？從進口雞蛋、快篩、口罩、疫苗，到綠能、光電、軍購、前瞻建設，看看執政的民進黨為我們展示一個政府如何無所不貪。簡單說，就是找一群「廢材」，制定「廢政」，勾結「廢渣」，聯手掏空台灣。

在台灣，有幾百萬的死忠選民不在乎吃萊豬、核食、問題蛋；吸煤氣、埋廢渣、毀良田、砍綠林、假學位、抄論文、婚外情，只在乎「本土執政」。正是因為這些支持者的盲目支持，才給了民進黨蔡政府貪腐濫權的底氣，「吃必豪門宴，飲必紅醇酒」。

一個國家最大的悲哀就是以立場決定好惡、用顏色決定是非。政府施政不是為了人民利益，而是一黨一己之私。「抗中保台」是如此、綠能發電是如此、雞蛋進口也是如此。今日台灣像極了「昏君養奸，愚民養貪」的末代光景，實在令人感嘆萬千！

雞蛋 民進黨 巴西

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