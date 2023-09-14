一顆「壞」蛋 炸出政府問題

進口蛋爭議持續延燒，雖行政院、農業部一再開記者會說明，仍無法化解民眾對其中是否有特權及官商勾結的疑慮，現在巴西進口蛋又被爆出改標及效期爭議。爆料後第一時間，農業部陳部長一如往常立刻出面「保證」說「進口雞蛋都是安全、合格雞蛋，台農蛋品也稱巴西蛋沒問題」；卻馬上又被打臉，台農蛋品主動認錯，表示這批巴西雞蛋「誤標效期」，將全面回收下架，更不惜與農業部翻臉稱幫背黑鍋。

進口蛋爭議事件迄今的演變，顯露出了政府運作的幾個問題：

一、政策缺乏長遠規畫：進口蛋爭議是來自去年的「缺蛋危機」。當時還是農委會主委的陳部長，一再保證缺蛋問題馬上解決卻一再跳票。政府對雞蛋這種重要民生食物的產銷預測及調度，未能全盤掌握也缺乏完整規畫，導致問題無法事先預防，也無法即時對症下藥，官員只能疲於奔命、四處救火。

二、業務配合政治演出：因缺乏長遠規畫，加上「政治至上、民粹主導」，行政部門須配合辦理許多涉及「面子工程」的虛無業務，甚至推出討好特定利益團體的政策或計畫，以致諸如公益性、合理性、適法性等上位事項，恐不在優先考慮之列。如此才會有小吃部進口快篩試劑、五十萬資本額公司負責上億元進口雞蛋等奇事，在台灣不斷發生。

三、在選票壓力下掩飾缺失：自從馬英九總統的「溫良恭儉讓」備受批評以後，政壇充斥著硬拗與謾罵。在選票壓力下，現在政府施政若有缺失，如停電、斷交等，官員不是轉移焦點、透過側翼帶風向指責對手，甚至甩鍋前朝、老共，就是不認錯並誠實面對問題。例如這次進口雞蛋爭議，陳部長已多次被揭發，但只見他告人卻不見他道歉，他以後說的話誰還相信？

著名的學者、外交家蔣廷黻，一九三○年代曾批評當時政府的外交是採用「臨時抱佛腳的方式」辦理；平日所擁有的知識是「片面的、零散的、一知半解的」，遇到國難時才以「感情用事的衝動」解決。他還說「這是不下種而反求收穫，天下沒有這樣便宜的事」。

近百年過去了，當時蔣氏的批評對今日政府仍然適用。倘政府不能好好面對問題，而只是想炒短線、操弄政治，出問題才找小吃部、一人小公司出面救急，如此想不被民眾批評質疑，恐怕「天下沒有這樣便宜的事」！