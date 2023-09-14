學習檔案靠AI 糖衣下藏什麼藥

一○八課綱實施四年後，許多爭議或擔憂看似慢慢平息。但橫空出世的ChatGPT，似乎又即將帶來另一場風暴，尤其是關於高中學習歷程檔案中的自主學習計畫與成果。但什麼是「自主學習」？

新課綱規範高中每周都有二至三節課的彈性學習時間，這是學生自己啟動、執行的學習，學習主題、內容與方式也由學生自訂。學生只要對某件事物有興趣，就可提出計畫開始探索。總之，「自主學習」是希望學生可以從「過程」中學習「如何學習」，未必要有漂亮的成果；而學生所提的自主學習計畫，就是可以展現其學習過程的具體證據。

但高中自主學習卻是亂象叢生，許多教師反映認真的學生會去修習各類線上課程，例如自學語文、程式編寫或專題研究等，但更多學生是在發呆、睡覺、寫作業，用手機打遊戲、看YouTube，只當成這是自習課。

一群關心新課綱的大學與高中職生組成的EdYouth團隊，在今年的報告中指出，許多公立高中形式上審查過自主學習計畫，對學習過程就不再過問，頂多是蒐集漂亮的學習成果來作期末展示用。另外，有些私中除了用來趕課外，還企圖讓學生有「漂亮」的自主學習成果，規定只能選修某些平台上的線上課程，進行心得撰寫，以利未來的學習歷程檔案審查。EdYouth形容，「私立學校有學習沒自主，公立學校有自主沒學習」。

究其根本，就是學生、老師與學校都不知要如何「做」自主學習。根據EdYouth調查，接近五成的學生無法找到學習主題，近四成學生不知如何撰寫計畫；老師常用「這不是我的專長領域」做為無法協助的理由。甚至老師也無法寫出一份像樣的自主學習計畫，遑論協助學生。

新課綱上路兩年，教育部才推出學習歷程檔案的製作指引，此時新課綱第一屆學生都已高三，這份指引到底有多大幫助？許多教育名嘴、補習班早就趁此空檔給了許多功利導向的指引，甚至提供模板化、格式化的製作方式，造成了「學習歷程沒特色、到處都是模組化」的怪異現象。

如今，ChatGPT等AI程式出現，對攸關升學的學習歷程檔案，乃至於自主學習，又將產生什麼影響呢？

迄今教育主管機關沒有出面說明，只是一味說相信大學教授有能力分辨，而各大學招生單位尚未見到對應規範。可是，各教育先知已開始大力推播AI的神功妙法，如何透過幾個咒語搞定學習歷程檔案，甚至製作一份漂亮的自主學習計畫。

這些指引都過於功利主義導向，以「成就一份漂亮的自主學習計畫與成果」為目標，忽略了自主學習的最大意義，是在找出自己的學習方向，進而逐步釐清想做的主題與學習策略。

倘若學習方式是由AI主導，那學生自主學習的角色在哪裡？學生過分倚賴AI提供的學習計畫，如果連報告的撰寫都可靠AI幫忙，那自主學習不就變成「寄生學習」嗎？

總之，自主學習應該是引導學生去探索學習的方法與結構，而不是通過跟AI互動—念咒語，然後就得到漂亮的成果，這對新課綱所宣示的素養培育，不啻是一大諷刺。