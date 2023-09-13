中醫系所近幾年已名列教育部「建議調減系所」的首位，八月底教育部卻通過陽明交通大學申請外加招收卅名中醫系自費生，這批學生將成為公立大學系統的首批中醫系學生。

目前中醫系所學生與執業中醫面臨許多困境，最迫切的癥結點為：

一、中醫健保點值低落，甚至需要動用健保預備金補貼。二、近年中藥廠常態性缺藥，當前都難以應付，遑論再增加中醫師與就醫人口。三、納於健保的病理性醫療對中醫報酬趨近不合理，增加中醫醫療供給，只會產生「醫師誘發需求效應」；如部分醫療機構要求中醫變相鼓勵「患者變顧客」，尋求醫美減重等非病理性醫療自費項目，對中醫的進步不僅毫無幫助，更可能因大多自費診療缺少健保數據歸戶收集，而使中醫診察資料失真。四、比起治療疾病，中醫更重視非病理性治療的自費市場。

目前醫療體制下，中醫未獲相對尊重與採納。衛生計畫與政策缺乏中醫專業參與，在許多規定上甚至不被認可具「醫師資格」，長照與偏鄉醫療資源等基層醫療網，也不將中醫納入協作。對中醫學生來說更直接的挑戰在於中醫住院醫師員額稀缺，加上在許多醫療現場與西醫未能有協作合作機制，導致年輕中醫師亟需經驗累積的時段，更容易落後同期西醫師的扎實訓練。因此應先有立即性的政策作為，才能考慮增設中醫科系名額，建議如下：

一、增加教學醫院中醫科住院醫師員額。讓剛畢業的中醫師前往受訓，不但不影響總額，還可讓新進中醫師及早接觸教學醫院的教學與研究場域。現況是住院醫師員額不足。若問題在經費上，則可設立專款捐贈，除了補助教學醫院的中醫住院醫師薪資外，也可資助該住院醫師參與研究，同時可掛名補助機構，使業界和學術界雙贏。

二、補助及鼓勵教學醫院的中醫研究。可將設立雙指導醫師納入設有中醫科部之醫院的評鑑加分項目。讓中醫住院醫師擁有中西醫的雙重臨床研究導師，共同發表中西醫學的臨床文章與發現。

三、增設或增額中醫藥研究所。中藥研究不限中醫師，發表「清冠一號」基礎研究之一的魏研究員非中醫師，卻讓臨床中醫師與國民都獲益良多。