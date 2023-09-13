善用科技應變 防暴雨人車滅頂

九月十日雲嘉南地區豪大雨，造成局部淹水災害，其中台八十二快速道路中和交流道底下汽車滅頂十五部、一對夫妻溺斃的災情，最讓人遺憾與傷痛。

嘉義縣長翁章梁說，氣象預報累積雨量七十毫米，但許多鄉鎮五小時累積超過二百毫米，雨量大又急，來不及應變。縣長固然可諉責於雨量預報失準，但預報本就不是百分之百正確的科學，不可盡信，若把防災應變全依賴雨量預報，難道不會心虛？

水利機關近年來推動智慧防災，利用各種監測設備來掌握雨量及積淹水情況。此次事發的八掌溪流域，第五河川局也有，只是水利機關布設監測地點偏重在堤防、閘門、社區，縣府權責範圍內較欠缺。但建置該整套軟硬體系統及後續營運維護所費不貲，縣府有無必要依樣畫葫蘆，或由五河局擴大監測範圍也值得再思考。

縣府打算提方案向公路總局爭取經費解決周遭淹水，想要設滯洪池並墊高地基。但淹水原因是內水排除不及還是赤蘭溪外水溢淹，若都沒弄清楚，只是為安撫民怨，則工程注定失敗。不管是哪種工程，曠日廢時，不如利用現有科技或設備，先加強應變措施。

造成此次災情，最重要因素是交通管制太慢。縣府可考慮，選擇將低窪地區道路影像分享到應變中心，不管用人工或ＡＩ判讀，都更能掌握各地積淹水狀況，並設定積水警戒值提早應變，而重要地下道可設置淹水感測器及自動柵欄，先一步避免憾事重演。

低窪處積淹水無法「完全解決」，只能降低災損，尤其要避免人命傷亡。要優先善用現有科技，比起曠日廢時、所費不貲的工程要更有意義。