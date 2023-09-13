快訊

總整理／太美！iPhone 15 Pro有4色！鈦金屬、髮絲紋超質感、Pro Max獨享鏡頭新功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

善用科技應變 防暴雨人車滅頂

聯合報／ 張炎銘／退休水利人員（台中市）

九月十日雲嘉南地區豪大雨，造成局部淹水災害，其中台八十二快速道路中和交流道底下汽車滅頂十五部、一對夫妻溺斃的災情，最讓人遺憾與傷痛。

嘉義縣長翁章梁說，氣象預報累積雨量七十毫米，但許多鄉鎮五小時累積超過二百毫米，雨量大又急，來不及應變。縣長固然可諉責於雨量預報失準，但預報本就不是百分之百正確的科學，不可盡信，若把防災應變全依賴雨量預報，難道不會心虛？

水利機關近年來推動智慧防災，利用各種監測設備來掌握雨量及積淹水情況。此次事發的八掌溪流域，第五河川局也有，只是水利機關布設監測地點偏重在堤防、閘門、社區，縣府權責範圍內較欠缺。但建置該整套軟硬體系統及後續營運維護所費不貲，縣府有無必要依樣畫葫蘆，或由五河局擴大監測範圍也值得再思考。

縣府打算提方案向公路總局爭取經費解決周遭淹水，想要設滯洪池並墊高地基。但淹水原因是內水排除不及還是赤蘭溪外水溢淹，若都沒弄清楚，只是為安撫民怨，則工程注定失敗。不管是哪種工程，曠日廢時，不如利用現有科技或設備，先加強應變措施。

造成此次災情，最重要因素是交通管制太慢。縣府可考慮，選擇將低窪地區道路影像分享到應變中心，不管用人工或ＡＩ判讀，都更能掌握各地積淹水狀況，並設定積水警戒值提早應變，而重要地下道可設置淹水感測器及自動柵欄，先一步避免憾事重演。

低窪處積淹水無法「完全解決」，只能降低災損，尤其要避免人命傷亡。要優先善用現有科技，比起曠日廢時、所費不貲的工程要更有意義。

淹水 雨量

延伸閱讀

把握夏天尾巴！好天氣剩周三 這日天氣最差恐各地有雨

豪雨襲嘉市！百年樹木園、嘉義公園5棵大樹消失 市民不捨

觀塘變「真觀塘」！ 香港暴雨1幕震撼網友：又500年一遇？

【重磅快評】新的颱風形態應帶動防颱思維改變

相關新聞

從G20看西方媒體偏差

今年Ｇ20峰會於日前在印度新德里舉行，印度卯足全力籌備，精心打造「開發與非開發國家橋梁」形象，在世界媒體前展現「大國崛起...

「藍白地方」包圍制約「綠中央」

雙城論壇甫落幕，台北市長蔣萬安展現高人氣政治魅力；無論是個人政治形象、親民作風、務實風格及自信氣度，贏得兩岸民眾的高度評...

科技滅蚊 杜絕登革熱疫情

登革熱疫情又拉警報，至十一日止已超過六千四百個確定病例，為八年來同期最高。台灣在一九一五、一九三一和一九四二年有三次登革...

台灣沒事 日本沒事

前日本首相安倍晉三曾經說過，若台灣有事，日本有事。這句話表達出日本政府對於兩岸關係的關切與憂慮。上個月，陪同國民黨的總統...

善用科技應變 防暴雨人車滅頂

九月十日雲嘉南地區豪大雨，造成局部淹水災害，其中台八十二快速道路中和交流道底下汽車滅頂十五部、一對夫妻溺斃的災情，最讓人...

中醫悖離專業的困境

中醫系所近幾年已名列教育部「建議調減系所」的首位，八月底教育部卻通過陽明交通大學申請外加招收卅名中醫系自費生，這批學生將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦