前日本首相安倍晉三曾經說過，若台灣有事，日本有事。這句話表達出日本政府對於兩岸關係的關切與憂慮。上個月，陪同國民黨的總統參選人侯友宜市長到日本訪問，見到多位久違的日本政治領袖。侯市長與他們交流的時候，我深深感受到這些長期關心台灣的日本政治領袖們，在這幾年間對台日關係的見解產生了很大的變化。

馬英九政府時期提倡兩岸和解，全力發展經濟的政策下，台日間的各種往來極為順暢。時任駐日代表期間，我與日本國會議員、政府官員會晤時，談到的都是如何加強台日間的經濟、貿易、文化、觀光等議題，甚至討論到彼此高中生畢業旅行的合作；大家對未來充滿了信心，對台日間的各項發展、民間的各種交流都有高度的期待。

但多年後的今天，陪同侯友宜市長來日本拜會這些老朋友時，他們所關心的，不再是台日間的經濟貿易、文化交流等議題，每個人談的都是兩岸衝突可能帶來的軍事危機。多位議員向侯市長表示，日本將配合北約的政策，提高國防預算到ＧＤＰ的二％，並提醒台灣也必須加強自己的防衛能力。一位前首相對我們說，台灣要讓對岸知道有準備打仗的決心。還有位日本官員強調，如果中國大陸攻打台灣，美國一定會出兵保衛台灣，言下之意就是不要怕打仗，彷彿台海之間的軍事衝突已箭在弦上無法避免。我很感慨，因為台日間的友好關係，是基於歷史、文化、社會等各種因素長時間所建立起來的，但今天台日關係已經失去了當年的樂觀與信心，取而代之的是在大國地緣政治的操作下，充滿著對戰爭的恐懼以及對未來的惶恐。

面對日本友人對戰爭的憂慮，侯市長向他們表示，台灣在過去七年中，兩岸間完全沒有溝通，這讓關係惡化到隨時會兵戎相見。而他的政策是秉持不統、不獨、不武，並積極啟動對話讓兩岸關係回穩，同時在美日同盟與中國的對峙中扮演潤滑劑的角色。

這次訪日，侯市長的兩岸政策未必能完全說服日本的政治領袖們，但深信這些日方高層是七年來第一次聽到以促進兩岸和平，而非備戰，作為執政主軸的台灣領導人。

今天日本以商業、貿易、文化、觀光立國，因此最需要的就是安定的大環境，而台海和平是其中最重要的一環。所以，台灣沒事，日本沒事。