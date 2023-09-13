從G20看西方媒體偏差

今年Ｇ20峰會於日前在印度新德里舉行，印度卯足全力籌備，精心打造「開發與非開發國家橋梁」形象，在世界媒體前展現「大國崛起」。不料會前卻飽受西方主流媒體冷嘲熱諷，從貧民窟、髒亂、空氣汙染、嚴重的婦女不安全，到種族暴亂等社會問題都被放大檢視，後來更將焦點放在猖獗的猴子為害問題。例如美國某主流大報的報導標題即為「印度籌備Ｇ20 也必須考慮到猴子」，負面訊息充斥，應是印度接辦峰會時始料未及。

近年來在美國「印太戰略」下，極力拉攏印度共同對抗中國，印度也一時成為西方媒體「寵兒」，吹捧「世界最大民主國家」挾其龐大年輕人口，將取代中國成為「世界工廠」。另一方面，印度獨立後長期採取不結盟政策，並因最先國內政治傾左，故與蘇聯走得較近，武器系統多由其供應，近年則與美國關係大幅改善。俄烏大戰展開後，印度在美俄間採中立立場，但大買俄國廉價石油；雖不為美國所喜，在大戰略考量下仍然「網開一面」。總理莫迪於六月底訪美，更得到白宮與國會以國是訪問的高規格接待，自然樂得在美俄之間左右逢源。

印度民族以善辯著稱，媒體自然大聲喊冤，有資深媒體人說：「許多印度人對外國媒體重複同樣的猴子故事感到非常厭煩」，同時強調「不記得印度有任何活動或峰會被猴子擾亂過」。許多當地媒體質疑西方媒體對印度有偏見，直斥西方人根深蒂固的「殖民心態」，不樂見曾被踩在腳下幾世紀的亞洲人「出頭天」。

另一近例是印度「月船三號」日前成功登陸月球南極，成為繼美國、蘇聯及中國之後第四個登月國家。西方媒體報導時，不忘提醒發生在內部種族關係緊張之時，並強調美國與歐洲太空總署聲稱的不可或缺功勞，「沒有我們支持，它走在哪裡都不知道」。另外在印度官員自豪登月花費比其他國家低時，揭露其月球車僅重十五公斤，只能運作兩周，在印度人歡天喜地慶祝時刻大潑冷水。還有英國主流媒體質疑「有七億貧窮人口的國家，為何要浪費資源在登月上」；有政客則建議停止對印度每年幾千萬英磅的援助，讓印度媒體人憤憤不平反駁「英國人為何如此充滿怨恨？如要算帳，應償還殖民時期榨取的四十五兆英鎊」。

印度當前處境，正是中國近年在西方媒體遭受的待遇。以美國為首的西方，原拉攏中國抗蘇，在蘇聯解體，而中國迅速崛起後，便轉而全力打壓。在西方媒體上幾乎多是負面報導，學術界人士如果不反華，很難拿到研究資源；大企業界人士如果偶爾講中國好話，就會被國會議員質疑。有人比喻美國對中國的敵意，比二戰與日本的「熱戰」及蘇聯解體前的「冷戰」，都要激烈。

在民主國家，除行政、立法、司法三權外，大眾對媒體有「第四權」的期許。如今即使在歐美號稱民主較先進國家，媒體的客觀公正亦受到強烈質疑，令人慨嘆。台灣民眾處於執政黨五權在握，又掌握絕大多數媒體，得以橫行霸道環境中，更應慎思明辨，才能在混亂世道中安身立命。