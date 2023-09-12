華為突圍 舊霸能容新霸？

就在蘋果新手機發表前夕，中國大陸科技巨頭華為，突然冒出一支功能強大的「愛國」手機，突破了美國的５Ｇ晶片制裁，給了大陸市場激勵和追捧的動力，消費者極度捧場，當地輿論為之沸騰。

同一時間，中國傳出要求禁止政府單位或國有企業員工在辦公室工作中使用「美國象徵」的 iPhone。這一來一往的「限令」戰，到底打擊到誰？晶片方、代工廠到就業市場，無疑都潛在著營收變動的風險，進而影響台灣供應鏈。

華為當時崛起，就如同中國以「一帶一路」向各國推廣區域經濟合作的「中國大崛起」戰略。不知韜光養晦的大中國，處處炫耀自己的嶄新技術，從高速火車、５Ｇ通信、智慧家庭設施、自動駕駛汽車與電動車，中國展現「中國人民站起來」氣勢，但好大喜功的狂妄卻轉變為地緣政治挑戰。

稱霸已久的美國那能容忍中國的崛起？而華為的快速發展與５Ｇ市場規模更讓美國有所警覺，華為成為箭靶，美國深怕「西方專利與獨占技術優勢」因華為而失去江山。

這些年，美國對中國封鎖晶片關鍵技術的出口管制，試圖打擊、甚至想打垮華為躍上全球電信市場的主導地位。如今華為做出自己的鴻蒙體系、能夠接收５Ｇ與衛星訊號，有著不差的晶片及製造水準的手機，加速開發自我的技術；配合著「民族主義」的基因，廣大的中國市場內需，至少先維持其基本擴張與發展。

「新霸」中國與「舊霸」的美國，在地緣政治爭鬥的態勢下，美國勢必持續將華為視為威脅其技術的眼中釘。相反的，華為下一步的再擴張，美國的角色和作為，必是阻礙其發展的關鍵。

這場複雜且持續的競賽，已經沒有什麼「公平、互惠、互利」的全球化準則，華為也似乎要靠「技術突破」才能達到「實力平衡」。眼看著金磚十一國成形，印度繼中國之後，也開始描繪自己將成為另一個世界大國。地緣政治角力關係複雜下的美國態度，會不會也容不下另一個獨霸，讓我們拭目以待。