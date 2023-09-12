越美提升關係 對中避險

美國總統拜登於九月十日從印度趕赴越南，會見越共總書記阮富仲、國家主席武文賞，政府總理范明正等高層領導。如同各方預期，阮富仲宣布將雙方原有的「全面夥伴關係」提升至與中共、俄羅斯、印度和南韓同一等級的「全面戰略夥伴關係」。

美越雙邊關係的提升，顯示拜登政府從戰略高度看待越南的角色，認為越南不僅可在半導體、關鍵供應鏈上與美國合作，甚至包括具抗中意涵的安全領域。今年四月中旬美國國務卿布林肯高調訪問越南，就表達急於與越南提升戰略關係的意願。此次拜登在Ｇ20峰會中，與印度總理莫迪大談美印戰略夥伴關係，緊接著又與越南宣布發展全面戰略夥伴關係，顯示美國急欲與越南提升戰略合作，以完善其印太戰略。

從抗中視角，美國明顯欲使越南成為在中南半島制衡中共的重要據點；並與南亞大陸的印度與菲律賓相互呼應合作，發揮威懾中共的戰略效益。長期以來，越南亦因與中共在南海島礁的主權爭執，而不斷以強化美越關係作為其避險戰略。

今年以來，越南更主動表達與美國提升關係的意願。背景在於，越南傳統盟友俄羅斯入侵烏克蘭後，頻遭美歐嚴厲制裁，其實力進一步被削弱。在此同時，美國又加緊深化在東亞的抗中聯盟布局，包括強化與日本、南韓、印度與菲律賓的軍事合作。

局勢變化使越南認知無法成為局外者，必須進一步配合美國，將美越雙邊關係提升至戰略層次，以確保其維持對中共避險的實力，同時增強在東亞局勢變化中自身的地位和影響力。近日中共公布二○二三新地圖，遭到包括越南在內的許多東南亞國家嚴厲抨擊，此也更強化越南與美國發展戰略關係的必要性。

但進一步觀察，美國對美越全面戰略夥伴關係在安全意涵的期望值，明顯仍大於越南。主要是越南強調遵循獨立自主、多元與多邊的外交。在俄烏戰爭尚處於僵局狀態下，越南並不願因為與美國戰略關係發展可能存在的敏感安全意涵，而刺激俄羅斯。

其次，越南亦不願意過度激怒中共。儘管在雙方關係提升公報中，越南企盼美國支持和南海議題相關國家的合法正當利益，不過在黨和體制層面，越共政權仍期望與中共保持密切互動，以因應西方在體制與人權方面的挑戰。越南總書記阮富仲係中共去年廿大後，第一個訪問北京的國家元首；從體制與意識形態角度，越中戰略夥伴關係事實上仍優先於美越戰略夥伴關係。

更重要是在經濟層面，越南固然期望與美國深化經濟與科技關係，但當前越中經濟呈現高度相互依賴。近年來，越南對美出口的快速成長，部分係依賴從中國大陸進口零件、技術、甚至成品。雙方邊境貿易尤其興盛繁榮，此也顯示中越陸地邊境處於和平狀態。

總體看，越南與美國戰略關係的提升，仍係越南傳統對中共避險戰略的深化，對越南而言仍屬防禦性質。實際上，越南目前並不願改變其在大國間的平衡外交。但就美越戰略關係發展而言，仍屬重要突破，未來發展仍將視中共在南海的作為與美中大國博弈發展而定。