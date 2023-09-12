AI以假亂真 6奧步腳本騙選票

ＡＩ科技橫空崛起，勢頭沛然難禦。在YouTube上面，很容易看到一些運用ＡＩ的網路詐騙。

例如，小孩的手機突然出現爸爸傳來的短視頻：「有位阿姨會來找你，你到ＡＴＭ領一萬元給她」；小孩爸爸的影像、聲音完全仿真，這位小朋友機伶，立即打電話給他爸爸查證，才揭穿騙局。

那麼生成式ＡＩ應用到選戰上，會產生什麼效應？投票前幾天，網路傳播以下多種腳本，虛幻的場景飄浮在現實選戰中。

腳本一：

影像、聲音都維妙維肖的賴清德說，「我是務實的台獨工作者，經過這次選戰，我更透徹了解，絕大部分的台灣民眾尋求獨立、自主的意志非常堅定。」

「為了台灣的未來，為了台灣人民的前途，我當選後會立刻宣布台灣獨立。」

「我已經和美國總統取得協議，美國會號召盟邦支持台灣獨立（同時插入拜登仿真的告訴賴清德『我完全支持台灣獨立』的聲音、鏡頭，還有書面協議畫面）。中國如果武力犯台，美國會全力抵抗中國。」

「親愛的父老兄弟姊妹，明天投票只要選我，你可以對台灣的未來吃下定心丸，請全力支持賴清德。」

腳本二：

影像、聲音都維妙維肖的賴清德說，「經過這次的選戰，我大徹大悟，認為台獨是一條走不通的死路。」

「我昨天已經向證嚴下跪祈示（同時插入證嚴仿真的告訴賴清德，『放下政治，回歸本我』的影像、聲音）。」

「我要鄭重聲明，我立即退出這次大選，也要退出政壇。請各位選民將票投給侯友宜，他的當選，會是台灣人民最大的利益。」

腳本三：

影像、聲音都維妙維肖的侯友宜說，「經過選戰，我深切了解，中國大陸與台灣要超越九二共識，全力促成中國統一，中華民族才能偉大昌盛；兩岸必須在政治、經濟上共融一體，才是台灣人民最大的福祉。」

「我當選後，會加速推動兩岸和平統一，以台灣民眾的利益為最大優先。明天投票，懇請大家投侯友宜一票。」

腳本四：

影像、聲音都維妙維肖的侯友宜說，「經過選戰，我了解台灣民眾對於中華民國憲法一中的排斥；這樣的想法，與我個人的政治理念有非常大的差距。」

「我長期在地方工作，缺少中央部會的經驗，對兩岸、國際問題完全沒認識，很難勝任總統重責。」

「所以，我鄭重宣布退選，也辭去新北市長，退出政壇。請各位父老兄弟姊妹將選票改投務實的台獨工作者賴清德，期使他為台灣獨立凝聚更大的力量，早日促成台灣獨立。」

腳本五：

影像、聲音都維妙維肖的柯文哲說，「我主張的兩岸一家親，現在已經成為台灣民眾及各政黨候選人的共識。」

「我當選後，兩岸之間政治、經濟、商務、投資、文化、觀光往來，會超越現在及九二共識。」

「同時，會強固台灣主體性及擴大台灣效益。我已經和對岸談好（同時插入習近平允諾柯文哲『你當選，我會全力支持你』的仿真影像、聲音），未來每年中國大陸將提供五萬個高薪工作機會給我們的青年朋友。明天投票，懇請大家支持柯文哲。」

腳本六：

影像、聲音都維妙維肖的柯文哲說，「我的兩岸一家親主張，禁不起考驗，為台灣民眾唾棄，現在已經破產了。」

「我也深刻檢討，這個主張，空洞、錯誤，沒有實質內容，無法面對現實環境檢驗，愧對台灣百姓。」

「我鄭重宣布立即退出政壇，請各位選民，票改投賴清德或侯友宜。」

坦率地說，這六種腳本僅是「弱水三千中的一瓢」。以台灣幾十年來從地方到中央數以千百次的選戰複雜度，以及競選團隊的豐富想像力、創造力，千百種琳琅滿目、光怪陸離的腳本，會偏離事實，應運而生，也不足為奇。