今年經濟成長率 保1難

國際三大信評機構之一的惠譽信評日前舉辦論壇，對今年台灣經濟成長率估計只有百分之一，為國內外經濟預測機構估計最低者，引起關注。實際上，早在今年五月的一次研討會上，我曾發言指出今年台灣經濟成長率「保二不成，能保一就很幸運了」。

近三個多月來，各方發布的經濟數據，更增強我前述估測的信心。

台灣是出口導向的經濟體，出口高占國內生產毛額百分之六五以上，其盛衰對經濟成長影響至鉅。財政部的海關出口統計，已連續十二個月衰退，今年一至八月較去年同期大幅衰退百分之十五點七，為主要國家中出口衰退最大者。其中對中國大陸與香港、東協、美國三大主要出口對象均呈兩位數的下降。可是該三地區的今年上半年進口僅為個位數減少。顯示今年以來我出口大幅衰退，除國際經濟不振外，另有重要原因。

一是區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）已於前年生效，其會員國間進口關稅已降低或減免，而我尚未加入，影響出口競爭力。二是大陸發展進口替代產業有成，逐漸減少自我進口的依賴。三是大陸商務部指摘台灣對大陸二千五百多項產品採歧視措施，宣布進行貿易壁壘調查，對我聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅，後又暫停我芒果進口。四是美國實施「近岸外包地區進口政策」，大量改向墨西哥進口，影響我對美出口。這些都是制度性、政策性問題，不是景氣復甦所能改善。

出口的大幅衰退影響企業投資意願，主計總處初步統計今年上半年固定投資實質衰退百分之五點八，支柱經濟成長的三頭馬車已有兩頭衰退，要靠第三支柱的民間消費來撐。幸好今年疫後開放觀光，民間消費強勁，尤其第二季實質增加率自第一季的百分之六點四倍增為百分之十二點六，但仍抵不過出口與投資的大幅衰退，致使上半年經濟仍負成長近百分之一。

如要今年全年經濟成長率達到正百分之一，則下半年經濟成長率要超過百分之三，有無可能值得進一步探討。

就最近幾項領先指標觀察，一是經濟部發布的外銷訂單至今年七月已連續十一黑，且均是兩位數萎縮，代表未來三至五個月出口難以樂觀。二是國發會發布的七月景氣對策燈號也連續九個月亮出景氣衰退的藍燈；國發會預期第四季變燈機會較高，即使變成黃藍燈仍然表示景氣低迷。三是中央大學發布的八月消費者信心指數，較七月下降百分之零點八八，且六項分類指數全部下降，看不到民間消費下半年持續旺盛的跡象。四是主計總處發布的今年上半年平均實質薪資較去年同期下降百分之零點七，也不利於下半年民間消費的旺盛。

除以上領先指標，還有兩項重要數據不能忽略，一是海關進口統計，今年一至八月大幅減少百分之二○點五，比出口衰退更大，其中農工原料減少百分之二四點八，資本設備減少百分之一四點七，尤其半導體設備，七月減少百分之三一點五，八月更減少百分之五七點四，顯示業者對下半年悲觀。

另一是經濟部的製造業生產指數，雖在ＡＩ需求帶動下，相關產業一枝獨秀，但仍抵不過大勢的衰落，至今年七月創下史上連十四個月萎縮。科技業者悲觀指出，下半年是科技業傳統旺季，已浮現旺季不旺的走勢。

從以上各項指標顯示，下半年出口難以樂觀，投資將更形惡化，民間消費也難維持上半年的強勢。因此，判定今年經濟成長率保一也難。