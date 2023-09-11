擺平G20 印度站穩大國地位

在中俄領導人缺席的陰影下，印度成功辦理廿國（Ｇ20）集團峰會，再度展現了它在國際社會中縱橫於不同集團間的能耐。特別是，印度成功讓中俄美歐各國在俄烏問題上達成論述的共識，堪稱不可能的外交任務。

印度作為此次峰會的主辦國，最大的成就是讓各國領導人同意發表聯合聲明。這份聯合聲明，主要歧見在於俄烏軍事衝突。因為美歐陣營跟中俄對於有關俄羅斯入侵烏克蘭的論述有所爭執，導致先前的Ｇ20財長會議跟外長會議都無法發表共同文件。直到峰會舉辦前，印度媒體仍在擔憂，這次峰會可能會以沒有聯合聲明收場；但在峰會舉辦前的最後一刻，印度終於讓各國達成共識，成為印度外交上的一大勝利。

事實上，這主要來自於美歐成員國的讓步，同意不納入上屆聲明中有關「多數會員國譴責在烏克蘭的戰爭」之用語，改以「回顧上屆在峇里島的討論」之說法模糊帶過。但印度也並非完全迎合中俄的立場，原先傳出中國反對在聲明中納入美國二○二六年接棒擔任Ｇ20主席國，但這項內容最後仍出現在聯合聲明中，可見印度也拆解了中國的反對態度。

此外，印度也與美國、法國、義大利、歐盟、沙烏地阿拉伯及阿聯共同宣布啟動「印度—中東—歐洲經濟走廊」，這明顯是跟中國的「一帶一路」相抗衡。沙烏地阿拉伯王儲與美歐領袖在宣布會上同框友好互動，也被認為是印度展現調和鼎鼐的功力。稍早，中國成功斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗和解，印度則藉此與之互別苗頭。

印度怎麼辦到的？莫迪總理的元首外交扮演很關鍵角色。莫迪今年已經走訪過日本、澳洲、美國、法國、南非、印尼等Ｇ20會員國，與各國領導人建立互動。他在上月底飛到南非參加金磚峰會，同意阿根廷、沙烏地阿拉伯、阿聯等國入會，並與習近平非正式談話。就在Ｇ20會議前四天，他也親自到印尼出席東亞峰會。從拜登總統接連缺席亞太經合會及東亞峰會，卻親自出席Ｇ20峰會來分析，便不難看出今日印度在美國心中的分量。

另一個外界忽視的原因，是印度在俄烏衝突後的對外政策微調。印度在此次峰會上的另一個成就，是讓非洲聯盟成為Ｇ20的永久會員，彰顯印度有意扮演「全球南方」代言人；在中美兩大強權競爭及俄羅斯實力大幅衰弱的背景下，印度希望重新倚重開發中國家集團的力量作為外交籌碼，以追求符合其利益的多極化全球秩序。換言之，印度並非倒向歐美或俄羅斯陣營，而是要走出自己的路。

另一個讓印度得以遊走各陣營的原因，在於其增長的實力作為外交的後盾。印度人口已是全球第一，與會的英國首相蘇納克正是印度裔；印度今年的經濟表現也優於中國。莫迪甚至發下豪語，要在下個任期內超德趕日，成為世界第三大經濟體。印度上個月成功完成登月任務，這項成就也被列入今年的聯合聲明中。

Ｇ20是一個非常鬆散的組織，也沒有常設秘書處，實際影響力有限。但印度利用主辦峰會的機會將冷灶熱燒，把它變成外交盛事，有助確立它在國際社會上的大國地位。