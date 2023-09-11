大學退場前必經之路：減薪、少課、裁員

頃閱聯合報有關「某老私校規畫專任教師兼行政職抵基本鐘點」報導，深有所感。按該校招生已經連續兩年缺額全台第一，學生人數（含寄存教部名額）實已縮減四分之一，之後教師必面對「欠缺基本鐘點數」問題；且若比照其他學校連續兩學期（或學年）未達基本授課時數即自動解聘規定，則該校教師恐將面臨失業命運。

該校作法從欲保障教師工作之觀點或有正面利益，因若未達基本授課時數，最基本就是從教師薪水扣抵減少授課之鐘點費；該校欲提供多種補救管道予可能減少授課的老師，尚堪肯定。但該校為降低開課成本，「未達廿人不開課」的新規定才是雪上加霜的最後稻草，壓倒許多招生不理想科系。可預估將有選修課無法開成，老師在開學後才知未達基本時數，加重不安全感；而欠缺選修課則有可能讓學生畢業學分不夠，也影響學生多樣學習，降低學習品質。

報導指教職員反彈，質疑此舉形同讓教師幫處室「打零工」。台大前校長傅斯年曾說：大學之所以能稱之為大學，並非在於有形的建築、設備，而是在於構成大學的「人」。大學老師投身教職，沒有一位不是想把自身所學，傾囊相授給莘莘學子；誰願意任教需減授鐘點？誰是以「赴高中招生宣講、法律諮詢、文件翻譯等，完成一定庶務」當成投身教職初心？若「打零工」成為少子化、招生艱困大學老師的度小月工作方式，招生艱困院校教學品質低落已可預估；原因一則老師憂心忡忡不知明年是否仍有工作，無心教學；二則分心若干行政招生庶務，無法專心研究與備課。

教師基本鐘點不足，不論是兼任行政以符合減授鐘點、將教師安置到他系、教師轉任職員等，都是校方因應之道，但深思卻都有困難之處。每位教師各有專業，同樣是外語學院，英文系的老師豈能到日文系任教？而教師轉任職員是工作生涯轉換，教師意願必然不高。再者，教育部設有媒合平台（由學校協助轉介到他校任職），一旦關校少則三、四百位教師，官方真能讓這些失業教師順利轉職？眾多學有專精的教師、博士失業，政府是否重視可能造成之社會問題和教育資源浪費？

綜言之，聯合報報導為台灣媒體未曾提及的大學院校關校前之必經之路—「老師兼任行政、大學開課不足、學生無法多樣學習、影響學生受教品質、招生不佳科系關系併所、最後黯然退場」。

面對少子化風潮，二○一五年教育部前部長吳思華就任後，曾提出台灣只需一百所大學的主張；但過了八年教育部仍未有積極作法，只就退場院校善後問題解決。而私校倡議的「公立大學同步減招」、「開放陸生來台」等救急解方仍束諸高閣。

總統大選在即，相信能提出有效高教政策以搶救台灣高教的候選人，必能爭取到眾多招生艱困私校的教職員生選票，搶救台灣高教。