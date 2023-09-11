蔡英文總統最近赴非洲友邦史瓦帝尼王國，進行任內第二次國是訪問，出席該國獨立紀念暨雙邊外交關係五十五周年慶典，並簽署雙方在史國建設戰略儲油槽備忘錄等三份重要合作文件。

史王恩史瓦帝三世曾於去年來台訪問，據說曾邀請蔡總統於今年四月史王華誕前後回訪；嗣因四月初應美方要求，配合執行過境美國任務而暫時取消。迨五月始因史國同意將與大陸國企中國水利水電第三及第十一工程局海外子公司「黃河」的合資企業「薩卡利維」，共同在該國南部建造姆帕克尼水壩暨水力發電廠開發案，深恐危害台史邦誼，乃急忙赴史訪問。惟此行看似熱鬧風光，若與二○一八年初次訪史之行比較，卻已出現雙方合作交流稍呈遜色，略顯平淡敷衍之事態與挑戰。而下列幾項潛在威脅，深堪憂慮。

首先，史王近五年不斷求援我方，援助建造史國所需發電廠與戰略儲油槽等龐大經建項目。我方雖已進行各項評估作業，唯建發電廠一案已有大陸國企捷足先登，而戰略儲油槽援建案歷經多年評估，仍僅止於互簽諒解備忘錄階段，恐亦不甚樂觀。史方下步棋將如何落子？中共是否再度見縫插針？難以逆料。

其次，中共駐南非大使館，目前是擔綱攻堅史國外交關係的前哨站，威脅台史雙邊關係至鉅。其前任大使林松添在南非期間，力求表現，卻一直平平。迄於二○二○年初，獲悉即將奉調返陸，高升中國人民對外友好協會會長職位後，隨即發動包括拒發史國商人赴陸簽證、花錢買通史國雜誌社出版鼓吹建立雙方外交關係之專刊等強勢作為。隨後陳曉東接任該職位，接續採取各種攻堅作為；前述建造史方水壩暨發電廠案，恐怕是陳某的一項重大突破。

第三，中共長期以來借助史王胞兄囤布穆濟親王發展史國關係，該親王娶妻南非曼德拉之女潔娜妮王妃（一九九○年已離婚），長住南非，經營政治公開顧問公司，長袖善舞；在史國內與其他親王、王族長輩及重要政治人物關係頗佳，曾幕後協助中共駐南非大使達成諸多政治公關事宜，是中共倚重之攻堅助手。

第四，中共藉國企之便名正言順入駐史國，新設辦事處，滲透友邦，破壞台史外交關係，是未來重大挑戰與考驗。據估中水電為建造該大水壩，將從大陸調集近千人，預計開工後經五十一個月始建造完成。環顧中共在中南美洲滲透我友邦不遺餘力，再審視其當前攻堅作為，我方豈可等閒待之，而無任何反制部署？

第五，我方因應史方援助援建需求，宜集中資源，採大開大闔態勢，發展史國經濟民生，有利穩固史國政權穩定與社會民生繁榮，維護王權存續；有別以往僅止於客卿相互對待，興衰良窳與我何有哉之態度，讓史方有所感動。

最後，史王此次提及諸多非洲元首「詢問台灣」一事，實不應對外透露，且可能解讀錯誤。來自塞內加爾、南非、尚比亞等元首，為中共拉攏說項或暗示之媒體報導不勝枚舉；而各國為中共拉線，亟欲為習近平送上其念茲在茲「非洲全家福照片」的最後一個國家者，不絕於途。我國在非洲唯一的支撐點雖小，卻是頂著大片天的柱子，豈可不慎乎？