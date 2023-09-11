疫情爆發 黃偉哲應先自請處分

本土登革熱疫情爆發，西部縣市悉數淪陷，疫情為八年來之最，台南疫情尤其嚴峻。地方政府希望控制疫情的心態不難理解，但為了防止登革熱疫情擴散，卻祭出懲處基層人員的手段，恐怕就適得其反、淪為作秀了。

近日台南市政府宣布，只要校內查獲陽性孳生源被舉發，或經疫調認定教職員在校內感染，就將追究相關人員責任。消息一出，府城校園咸認此一怪招決策粗糙、徒增校園困擾，且完全無助於滅蚊工作；對於這種絲毫不體恤基層人員、迷信威權與高壓管理的官員，莫不嗤之以鼻。面對反彈，市府教育局竟還振振有詞稱「這是手段不是目的」，能落實孳清就不會被罰；與其擔心被罰，不如認真去做云云，儼然官老爺說了算。

學校就是教職員工的工作場所，學校同仁、全體師生到底有誰不願意配合校園清潔？台灣公衛與防疫體系堪稱健全優質，自新冠肺炎以來，國民公衛知能與素養更持續提升；面對來勢洶洶的登革熱疫情，絕大多數國民都願意配合進行居家環境清消，機關學校更是不待多言。台南市政府要做的，究竟是提供各種資源當學校後盾？或是煞有其事的威脅懲處？

決策最怕本末倒置、化簡為繁，若真要懲處，恐怕還要勞師動眾、大費周章疫調。試問，已經疲於奔命的台南市府防疫人員，除了全力投入清消滅蚊，難道還要去釐清教職員究竟是在何處感染登革熱的嗎？懲處令已然妨礙正常防疫與滅蚊清消。

過去幾年，各級學校教育人員已經等同教育現場防疫人員，除了原本的教學與行政工作，防疫衍生的諸多配合事項成為中小學教職員的沉重負荷。台南市教育局再加碼要求學校配合，除教室固定清消、宣導登革熱防治等例行工作，老師還要核對確認每周二次的學生在家自檢表，並於每天早上八點通報班上發燒的學生名單，學生如確診登革熱請假，學校還要提供線上課程；各校學務主任與衛生組長更有填不完的報表、寫不完的報告，一有耽擱，動輒就被扣上不重視校園防疫的大帽子。

落實公衛應該是全民責任，學校已然承載過多任務，非必要的報表有助於消滅登革熱嗎？所謂的「在家自檢表」如改由家長與學生共同完成，不正是落實家庭公衛教育嗎？再說，線上教學其實效果奇差，對學校、師生及家長來說就是一種折騰。孩子既然生病了，難道不能好好靜養、趕快康復重回校園？這些來自教學現場的真實心聲，為何教育官員就是不知道，官員到底離學校有多遙遠？

為博取維護師生健康、確保學生受教權的美名，民選首長、教育官員不愁沒有冠冕堂皇的說法，但對已經分身乏術的學校教育人員來說，著實無言以對。不鼓勵認真執行防疫任務的同仁也就算了，再怎樣也不至於下達「校園染疫就懲處教職員」的荒謬決策。按照這種決策思維，以台南市目前拉警報的疫情，黃偉哲市長以降的局處首長，怎麼還沒有人自請處分呢？