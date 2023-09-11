市府防疫不力 找教師出氣

今年台南市本土登革熱疫情嚴峻，在暑假前就有好幾波疫情接連爆發，暑假後疫情更沒有趨緩。本土登革熱疫情愈演愈烈，從原本只有永康、東區、仁德是疫情熱區，現在已擴散到整個台南市都是疫情重災區，確診病例不斷上升，一發不可收拾。教育局日前通令各國中小學，若校內一查獲陽性孳生源，或教職員在校內感染登革熱，將懲處相關人員，如此荒謬的政策，讓人瞠目結舌。

過去教師們的工作，不外乎課堂教學、班級經營與親師溝通。然而在疫情期間，教師們的工作多了每日量兩次學生體溫、學生體溫記錄、學生確診通報、學生家人確診通報、學生或家人接觸確診者調查與通報、漂白水消毒課桌椅、酒精購置與補充；更不用說還要處理反反覆覆的停課與復課、線上課與實體課的轉換、線上授課設備的維護等，工作量大幅增加，還要處理排山倒海而來的家長疑問、學生學習狀況及各界質疑聲浪，造成校內教師們疲於奔命、心力交瘁。雖然大家早已身心俱疲，卻仍願意持續配合政府防疫政策，齊心防疫，守護家園。

然而，教師對政府的信賴關係，現在卻被台南市政府踩在腳下。台南市府彷彿把學校教職員工看作防疫破口，直接祭出處罰手段。雖然政府馬上出來說明不會重懲，且懲罰只是「手段」而不是目的，但重點不是「懲罰嚴不嚴厲」的問題，而是「憑什麼懲處教職員工」？

教師多年來都配合政府防疫，更是防疫政策向下扎根的重要推手；不只新冠肺炎，甚至流感、腸病毒以及現在的登革熱，教師無不努力推動防疫，在環境清潔、衛教宣導等方面不遺餘力。再回過頭來說，學校是教職員的工作場所，有誰會不願意配合校園清潔？有誰會比教職員更希望校園能夠清潔？

台南市政府自己防疫不力，不重視市政衛教宣導，卻亂噴政治口水、抹黑敵對政營。現在台南不只治安敗壞、交通混亂、人心不安，再加上沒有使用有效策略圍堵登革熱疫情，是造成今年台南登革熱大爆發的主因。現在反倒過來歸責於學校教師防疫不力，企圖透過懲處基層員工來轉移焦點，根本就是掩耳盜鈴、欲蓋彌彰。

一紙公文就抹滅了所有教師防疫的努力，把學校教職員工看作是登革熱的破口。而與此同時，市長卻還置身事外，買廣告、大型看板，台南隨處可見市長的Ｑ版頭像，企圖用一些花花綠綠的觀光行銷或泛娛樂化的政治口號，來包裝執政不力的事實，不僅讓人不勝唏噓，更讓人看破手腳。原來最大的防疫破口從來都不是學校教師，而是政府那輕忽又傲慢的態度！