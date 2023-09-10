名家縱論／中美大國對決 正式展開

八月起迄今，連續幾個重大事件揭示中美經政對抗關係進入新階段，中國開始回擊，從科技戰、地緣政治、到金融秩序，表現出敢怒敢言敢反制，而且還招招擊中，讓美國與西方措手不及，一改美國單方遏制，但也正式展開兩大強國相互出手對抗的大戲。

自二○一九年以來不斷升級的科技戰，主要是美國利用實體名單和出口管制，切斷中國大陸對關鍵技術零組件和半導體的供應，藉以遏制中國科技與國力發展。

到今年初，中國仍未採取太多報復措施，但在五月先是將美國晶片公司美光科技列為「重大安全風險」，只是初試啼聲。真正開始的反制是北京政府宣布自八月一日起實施稀有金屬鎵、鍺出口管制，以中國大陸自身優勢的領域做出反擊，這是中國採行反擊行動的關鍵一步。鎵和鍺是用於電子和半導體的重要金屬和材料，中國大陸在儲藏與生產都居主導地位。

同樣在科技戰層面，華為的Mate 60 pro手機八月二十九日上市，搭載的中芯國際七奈米晶片的5G手機，可以打衛星電話，供應鏈幾乎都是中國廠商。這款手機上市代表中國對美國科技圍堵的強力反擊，僅僅四年華為重回5G手機市場，雖不代表美國制裁失敗，但顯示中美科技戰將進入第二回合，勝負言之過早。

至於北京政府此時規定公務人員不得使用蘋果手機，此舉既是助攻華為回歸市場，也是重點反制美國科技業，回敬美國不斷制裁中國科技公司。

同時，北京在地緣政治層面也出大招，八月底金磚國家組織決議增加六個新會員國，這是中國強力推動金磚國家組織會員擴大，從投資概念的金磚五國到集結全球南方站隊的十一國成員，後續應該還會有第二波新會員；此舉意義重大，可謂開啟全球南方與西方集團對抗的新世紀對抗，也是中美各自呼朋引伴集團板塊的地緣對抗。

此外，這次金磚國家會議也開啟中國和全球南方挑戰美國與西方金融秩序的序幕。在約翰尼斯堡宣言中，要求改革布列敦森林體系機構（世界銀行與IMF等），也要求會員國研究「金磚國家本幣合作、支付工具和平台，於下次領導人會晤前提交報告」，意謂金磚十一國家將可能在明年提出SWIFT的替代方案。美元霸權短期雖難以撼動，但挑戰與替代選項即將出爐。

美國與西方政府近來言必稱「基於規則的國際秩序」，其實就是以維護美國與西方利益的規則秩序，且由美國與西方定義規則內涵與執行標準；因此國家安全、強迫勞工、長臂管轄、科學標準等用語，用於出口管制、禁止進口、核汙水排海等的藉口理由，我稱之為「規則霸權」，特別在遏制中國發展，美國對中貿易戰與科技戰都是所謂基於規則的強勢作為。

針對華為手機技術突圍，美國國安顧問蘇利文強調要加強「小院高牆」的管制路線，美國商務部表示將更新管制措施。另外，面對中國和全球南方挑戰國際金融秩序，拜登政府宣布將擴大世界銀行等的貸款能力與增加氣候與基建資金。

兩強競爭對抗是國際體系結構使然，中國不是傳統西方國家，這讓西方菁英更戒慎恐懼，不惜腰斬全球化發展，高舉保護主義與出口管制；現在中國開始全面反制，中美對抗將愈演愈烈，台灣在科技、地緣與軍事層面都是關鍵前沿，怎能不更加謹慎以對。

（作者為前國安會副秘書長、文化大學社科院講座教授）