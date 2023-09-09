小資本額包大工程 超匪夷所思

「超思」超級匪夷所思、超級不可思議，這不是解釋名詞，而是反映真實現象。資本額五十萬元但堂堂「董事長」僅出資一千元新台幣，暗藏於住宅區的一人公司，包攬數以億計大宗公家生意的企業，居然低調到連招牌也省卻，錦衣夜行是致富之道羞於見人？還是有見光死之虞須隱藏行蹤？

超思公司從事蛋業也許真有悠久歷史，也許真有進口雞蛋的業務實績，也許真是怕樹大招風而「財（資本額）不露白」的殷實商人。但資深業者也不免日久玩生，況且停業好幾年突然申請商業登記，營業一陣子又突然歇業，歇業不到一周又突然復業，太多突然與巧合，是否嗅覺靈敏聞到千載難逢進口生意機不可失？拭目以待內幕圖窮匕現吧！

獨攬八八一四萬顆蛋，占六成進口配比，超思先代墊成本近七億元，遠從巴西進口雞蛋，船期少說個把月，上岸扣除運途期間，有效期限剩多久，期間如何保鮮？七億代墊付款本金加利息沉重負擔，區區五十萬資本額的一人公司怎吃得消？合約明訂只消依巴西供應商報價單，超思即可分批向畜產會請款，原來這樁買賣政府「包娶妻還包生子」，對廠商呵護備至。農業部次長陳駿季宣稱貨款全額由超思代墊，盛讚超思的執行面優於合約規範，這年代這樣的商人誠屬稀有！手續過程誰說謊已無所謂，但凡走過必留痕跡的金流，要順藤摸瓜追查不難。

超思小資本額包大工程，姑妄信他小孩能開大車，只是，申請復業中就能投標，復業核准日同步得標，太幸運也太「貴人相助」囉！短期內高難度備妥相關訂約文件，跨國貿易效率神速，尤屬業界奇葩。超思自怨自艾狗咬呂洞賓之真心換絕情，不過媒體揭露，超思代墊雞蛋貨款四點七八億元，但巴西報關出口價僅三點四一億元，價差逾一億元。因此，要求公布畜產會和超思的「定型合約範本」同時，也應要求亮出超思和巴西蛋商的「合約正本」，超思所代墊款項相關金流資料，也煩請拿出來聞香一下。

超思拿訂單請款，無須預付購物款，不負匯率差及其他虧損，不必倉儲投資，天底下竟有如此便宜的事，誠「超」級匪夷所「思」也！主事者畜產會董事長林聰賢選擇神隱，監督者陳吉仲部長親上火線，既扮演超思發言人也充當義務辯護角色，高端二點○似曾相識之「音容宛在」。

據傳與巴西蛋商談妥的是綠營某派系大老，為超思穿針引線者也同一人，「綠友友財路亨通」隱隱若現。只是，若無意外奇蹟，賴清德選情穩操勝券，執政黨司法一把罩，廠公皆我安插，任何舞弊，有十八套劇本「安啦」！