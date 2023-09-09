進口蛋爭議 直球對決！

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部雖然多次召開記者會幫超思代答外界質疑，卻前言不搭後語，左支右絀，反讓問題更顯複雜，承辦公務員更顯憋屈，而爭議還會持續。

其實問題並不複雜，畢竟真相只有一個，只要禁得起檢驗，又何需遮遮掩掩？蔡總統既然相信整個進口雞蛋過程，都可以攤在陽光下，也都禁得起檢驗，賴清德副總統和行政院長，也都選擇相信農業部的說法（事實是農業部對外只採擠牙膏式的回應，且許多說辭禁不起檢驗），那麼為避免外界就此議題繼續做文章，浪費社會資源，進而影響到選情，應該採直球對決方式，要求農業部長協同相關人員包括：畜產會，農業金庫，超思負責人，食藥署等，一起舉行記者會，針對外界諸多質疑，包括人流、物流、金流以及是否自巴西發生禽流感疫情的聖靈州與聖卡塔琳娜州進口的雞蛋，一次說清楚講明白，並讓媒體問滿問飽，既可顯示執政者心胸坦蕩，無不可靠人之處，也有助於執政黨的選情。

相較於大陸、南韓和日本政府，應對禽流感所造成的缺蛋和漲價問題，蔡執政團隊把一個雞蛋問題，幾乎處理成國安問題，到目前還未見平息。關鍵就在於蔡政府官員，平日喜歡說大話（例如設置完善的農產品數量暨價格預警機制，可避免產銷失衡，卻連國內缺多少蛋都不清楚），遇到問題卻不願面對，推諉卸責，例如農產品因藥物不當殘留遭禁推給中共政治壓迫，為人詬病的包銷制遲遲未改等，致錯失第一時間處理的良機，才會讓問題惡化至不可收拾。

以雞蛋之亂為例，先前因遭受禽流感疫情嚴重缺蛋的國家，如今當地雞蛋的供應量及價格已經逐漸回穩（如美國一打雞蛋的平均價格已降至二點二二美元，較一月份峰值四點八二美元暴跌百分之五十四），而台灣卻還看不到盡頭。

相當重視雞蛋品質及安全的日本，每年自中國大陸進口相當數量的中國大陸雞蛋，而蔡政府卻以中國大陸屬有施打禽流感疫苗的國家，禁止中國大陸雞蛋進口，捨近求遠。

蔡政府執政以來問題不斷，包括先前外界注目的光電弊案，新竹棒球場弊案，im.B詐騙案，龐大前瞻經費胡亂編列，疫苗、口罩、快篩試劑等採購可能衍生的弊端等等，致使民怨高漲（包括人口老化、良田流失、基層勞動力短缺、年輕人不願務農、市場開拓不易、政策偏誤、極端氣候好發、能源短缺、生態環境汙染、兩岸關係惡化等），卻只靠大撒幣一招，致使民怨高漲，現在連基本民生物資的雞蛋，都能搞出這等烏煙瘴氣的爭議。政黨輪替，讓一切攤在陽光下檢驗，是多數選民的期望，在野黨總統參選人除了提出福利政見外，更應該承諾一旦當選，會讓真相大白，不會船過水無痕！