軟弱黏土開挖 如重症開刀

台北市大直建案工地周遭民房前夜下陷傾斜，事件發生後引發國民人心惶惶，究竟擁擠的都市更新，要如何與既有老舊鄰房共存，是一項複雜的大地工程實務，惟有尊重專業才有機會降低開挖風險。看到這次教訓，開挖業者真應該三思再開發。

本次開挖工地破壞的原因仍待調查，但可確定是和土木工程中「大地工程」科學習習相關，因為破壞的材料是大台北地區極為軟弱的粉質黏土層。在土木工程領域中，大地工程是相對新興之領域，面對地底下看不到的地質材料（土壤與岩石）既非均質又與地下水互制，工程科技上對其掌握程度，遠低於人造材料的鋼筋與混凝土等結構工程，甚至是一門藝術，高度依賴經驗與工程判斷。顯然，在軟弱黏土層區域進行建築物興建，真猶如重症病人上手術台，稍有不慎就會發生意外。

大直災變區域黏土究竟有多軟弱，其實就像是湖底淤泥，人一踩上去就會陷入，亦與台灣堡圖周遭是埤塘不謀而合。在這樣的地質環境蓋房子，民眾恐怕都無法安心，更何況是未蓋好前四周都是老舊鄰房，鄰房五層樓重量和其下方土壤的基礎承載力相差不遠。幾乎所有不利工程的地質狀況都讓本開發案遇到，再加上工程設計又無結構外審，也無地質敏感區審查（軟弱黏土或砂土層土壤液化區都不是地質敏感區），本案開挖深度也未達台北市施工計畫審查標準；所有的同儕覆核機制全閃過，那工程風險就完全交給老天爺了。

遇到類似本案的地質狀況，工程上至少要注意連續壁及地盤改良等面向分別考量。首先，在軟弱黏土層進行連續壁施工，據筆者台北捷運的研究案例，光連續壁施工階段就會產生接近卅％開挖階段地表沉陷。換言之，在軟弱黏土層施工，不是只有開挖階段才可能產生鄰損，連續壁公、母單元大小與規畫，就要藉由經驗或是試驗單元來降低施工風險。這也解釋了本案為何未開挖時也疑似發生鄰損現象。此外，根據「建築物基礎構造設計規範」建議，極軟弱地層貫入土中深度要達到一點二至一點四倍開挖深度，加上開挖深度，基本連續壁總長度應該要達到二點二至二點四倍開挖深度，這就是大地工程經驗法則。

其次，就是軟弱黏土地盤只用地盤改良樁，對於抑制連續壁壁體變形與地表沉陷或有些許用處，但對於極限平衡狀態土壤隆起破壞（本次可能破壞機制）效果仍待驗證。簡言之，在開挖面下方考慮地中壁或是扶壁效果可能較佳。

當務之急，要把台北盆地深開挖主要影響區（兩倍開挖深度，約廿四公尺）及次要影響區（二至四倍開挖深度，約廿四至四十八公尺）鄰房進行自動化監測及地表沉陷監測，才能確保周遭鄰房與地盤趨於穩定；事故工地周遭若有開挖工地，也應戒備及審視其開挖監測資料，避免新的地盤擾動現象發生。

亡羊補牢，從土石流到軟弱黏土層及砂土液化區都應列入地質敏感區，做好地質安全評估及開發強度的調整，才是尊重大自然的大地工程經驗法則，達到趨吉避凶的目的。