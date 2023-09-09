陸半導體突圍 軍事意涵高於手機

近日，國際上最受矚目的事件，應該是華為所推出的Mate 60 Pro手機。經過測試，其網速可達到５Ｇ水準，且具衛星通話功能，被中國網民視為是華為回歸市場的重量級產品。中國官媒更以此為宣傳重點，並表示這象徵著即使在滴水不露的科技管制措施下，美國依然無法抑制中國的科技自主發展，也以「爭氣機」來稱呼這支手機。

另一方面，它能引發全球媒體的討論，主要跟華為推出的麒麟9000S晶片相關。一般認為，它是由中芯國際以七奈米製程技術所生產。換言之，它是中國廠商以自行開發的先進製程獨立自主生產的先進晶片，這在中國的科技發展上是個重要里程碑！

但，美國的科技管制真的沒有效果嗎？當然不是！

美國對中國先進製程進行管制的主要戰略思維是建立在「Chip 4＋荷」的聯盟架構，亦即，聯合台灣、日本、韓國、荷蘭進行圍堵，阻絕中國突破先進製程。在這樣的狀況下，中國不僅無法買到荷蘭的極紫外光（ＥＵＶ）曝光機，也無法取得日本的上游材料、設備與特用化學品，也無法委託台韓廠商為其生產先進晶片，同時，也無法買到美國的ＥＤＡ軟體與先進設備。

由於無法取得荷商艾司摩爾的ＥＵＶ曝光機，中芯國際無法更具商業規模效益的生產先進晶片。目前該公司以深紫外光曝光機經多重曝光方式來生產七奈米晶片，這是早年ＥＵＶ尚未問世的過渡時期做法，台積電早已嘗試過。因其不僅工序多、良率低、生產成本高，且產量也難以拉高，因而Mate 60 Pro的售價無法反映實際成本，若這成本並非由華為自行吸收，而是政府補貼，顯然不是企業經營常態。

ＥＵＶ這台極精密的設備擁有超過十萬個組件，這些組件來自全球超過八百家供應商。建構這完整的供應鏈生態體系並非一朝一夕；再且它所聚集的多數公司都是當代世界一流企業，因為只有它們方能提供符合標準與規範的高品質組件。

中國若想建構一個如此龐大的生態體系，以順利開發出超高精度與複雜度的ＥＵＶ機台，其困難度相當高，短期內幾無機會。

因而，除非科技發展有難以想像的典範移轉發生，否則在美方陣營的科技管制下，中芯國際因無法取得ＥＵＶ，七奈米製程可能已是中國半導體廠商現今的技術極限。在此狀況下，華為明年幾乎再無推出更先進手機的機會。若新手機的發展無以為繼，長期來看，就不容易與其他主流手機品牌廠商競爭。

儘管如此，若從軍事發展角度來看，中芯國際突破了七奈米半導體製程技術有著重要意涵。商業上大規模量產，不僅需要考量品質，因攸關成本，也極為重視生產良率；但若從國防角度來看，製造軍用武器多數就不會考量成本狀況。

由七奈米製程所製造的晶片是現今生產５Ｇ通訊聯網設備、超級電腦和ＡＩ的重要基礎。儘管目前無法像輝達一般，以台積電的四奈米製程來生產A100與H100處理器；但我們可以說，中國的半導體科技已成為世上少數擁有先進製程技術的國家，這在軍事發展上別具意義，美國應該要更謹慎地關注這事件的未來發展，並思考因應之道！