中、俄缺席G20峰會 地緣衝突警報

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭，將缺席今年九月九日至十日在印度新德里舉行的G20峰會。這顯示北京已經從俄烏戰爭的中立僵局轉為傾向莫斯科，這並不符合西方希望北京扮演斡旋停戰的第三方角色。中俄的軍事合作不可逆轉，西方試圖孤立俄羅斯的舉措，將持續加深長期地緣政治競爭與軍事衝突的進程。

牽動中國向俄羅斯傾斜的轉變原因，是北京在美國施加科技與貿易遏止政策的過程中，感受到巨大的經濟壓力。中國將全面擴大海外市場的國際影響力，與俄羅斯協力拉攏全球南方，建構與西方集體對話的反殖民主義的新勢力範圍力量。中俄的雙邊關係與他們合作的多邊領導人會晤機制，將在朋友圈內獲得更多的利益平衡。上月舉行過的約翰尼斯堡金磚國家峰會，決定了擴員目標和去美元交易的支付體系方向，這意味著G20作為西方與全球南方機制內溝通的和諧景象不復存在。

俄羅斯航天集團總裁鮑里索夫在九月一日全俄教育運動馬拉松活動中提到，薩爾馬特戰略導彈系統已投入戰鬥任務。俄羅斯的核威懾軍事理論強調，當俄羅斯領土遭受侵略且國家面臨存亡危機時有權利使用核武。美國則有進行預防性核打擊的權利，在美俄都具有「相互保證摧毀」的大量核武庫的威脅之下，西方人對俄烏戰爭的長期性逐漸變得麻木，這構成了俄羅斯國家安全的嚴峻挑戰。

俄烏戰爭爆發前夕，俄羅斯與美國和北約的協商失敗，但二○二二年一月三日，聯合國擁核的五常任理事國仍然簽署了《防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，這意味著大國努力避免使用核武的同時，將在互不宣戰的情況下，對第三方進行軍事和外交支援，進行長期的代理人戰爭。

對此，莫斯科國立大學教授費年科表示，二戰後戰勝國共同抗擊納粹與法西斯主義的意識形態共同基礎已經遭到破壞。俄羅斯也認識到西方認為俄羅斯為旨在侵略烏克蘭所進行的宣傳戰的不可兼容性。

俄羅斯與西方國家對於國際秩序的改變和反法西斯主義的意識形態，將有互不接受解釋的敵對狀態。這樣一來，過去七十年的和平文明將被戰爭文明所取代。中小型的軍事衝突行動將是邁向世界大戰的剛開始步驟，喬治亞、敘利亞和烏克蘭都是這種模式下的型態。

普亭將於十月前往中國參加一帶一路論壇時與習近平見面，減少與西方領導人對話的次數，這將增加地區戰爭的風險。

身處在中美俄戰略斷層地帶的中小國家都將高度警戒，並且認識到中美俄不願意直接軍事衝突的現實，而將地緣鬥爭的戰場選在利益攸關的第三方。俄羅斯將擴大合同制動員數量與軍事培訓，使其適應新經濟型態的需求。討論莫斯科與聖彼得堡軍區的建立顯示，俄國將因應國內各種政變與突發事件以及敵方軍事打擊的安全挑戰。