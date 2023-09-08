通膨重擊 誰理老弱族群

政府擬於明年調漲基本工資，月薪將逾兩萬七千元，時薪一八二元，雖然連八漲看似給民眾極大的福祉，但是大多數人或勞工真的有感嗎？會感覺到生活比較好過一些嗎？答案幾乎是否定的，畢竟如此微薄的薪資漲幅，早被近些年來的通膨吃掉了，甭說想購屋置產，恐怕連生活上的基本開銷都捉襟見肘，亦無怪乎不婚不生者與日俱增，老化、少子化情況日益嚴重。

筆者清晨六點要趕去上班，到超商買報紙，進入超商後發現休息桌上一個人趴著睡覺，又見兩個人都在吃泡麵，他們吃的不是有調理包、較貴的牛肉麵，而是一包廿三元的肉燥麵。當下感慨良多，想必他們的日子並不好過，才會在大清早吃價位較低的泡麵。

像這種「體感貧窮」族群恐怕充斥在社會的各個角落中，卻不被人重視也不被人關注到，至於社福機構或許也鞭長莫及、愛莫能助，誰來關心這些老弱族群呢？目前，國內不管是老中青哪一個世代都已陷入了「體感貧窮」困境，照顧弱勢者，政府實在責無旁貸！