萬物漲 給我「加薪」總統

蔡英文總統任內最後一年的基本工資審議委員會將於今日召開，若依據目前資訊，這次基本工資雖然會調漲，但漲幅大概會落在三％至三點五％之間，也就是基本工資月薪在二○二四年可能會調到二七一九○至二七三三○元上下。

然而，基本工資如果只調漲三％，不僅是讓蔡英文總統在二○一七年公開宣示的最低工資三萬元夢想破滅，確定無法達標，同時，也無法改善台灣的低薪問題。

依據OECD薪資水準指標，薪資低於中位數三分之二，則屬於低薪族群，而若依據我國主計總處最新統計，「一一○年工業及服務業受雇員工全年總薪資」中位數為五十點六萬元，回推每月總薪資中位數的三分之二為二八一一一元，因此，我國這次的基本工資調升，應考慮直接提高到兩萬八千元，以改善我國勞工低薪的現況。

以筆者過去曾經任職的某實業為例，工作十年的收銀客服員，薪資可能只有二七五○○元，更有許多正職員工，薪資就落在二六四○○元，也就是基本工資線上，要隨著基本工資上漲才有機會加薪。

同時，若以筆者服務的工會勞工為例，在一家知名食品中壢廠工作二、三十年的女工，每月收入甚至可能只有兩萬八千元，根本就快要被基本工資追上。

而上述這些案例，其實是台灣許多零售業或食品加工業等較低薪產業勞工的縮影，這些為台灣經濟奮鬥了十幾年，甚至二、三十年的勞工，領著接近基本工資的薪水，看著新進人員薪資跟自己差不多，擔心中老年失業後能否還能就業的問題，擔心自己是不是只有基本工資調漲才能加薪，擔心退休後的老年生活怎麼辦。

依據主計總處統計，今年一至七月消費者物價指數成長率二點二六％，是十年來第二高，若以細項看，今年一至七月居住類的物價年增率二點二一％，醫療保健類的一點八六％，教養娛樂類的三點二四％，都是近十年同期中漲幅最高的一年。

若以外食族實際感受到的物價上漲程度，水餃一顆從六元漲到七元，排骨飯九十元漲到一百元等，政府的物價統計和基層民眾的實際感受，恐怕有相當大的落差。

最後，仍希望這次總統大選，參選人都能具體提出要如何改善低薪的政策方針與政策規畫，不然如果只是基本工資調漲三％，根本不足以支應物價飛漲下的生活。