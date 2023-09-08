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限制出境 讓外籍人士流浪異鄉街頭

聯合報／ 李儼峰／執業律師（台北市）
中國創新投資公司主席向心（左）、龔青夫婦被控洗錢，一審、二審都判無罪。資料照片。記者王宏舜／攝影
中國創新投資公司主席向心（左）、龔青夫婦被控洗錢，一審、二審都判無罪。資料照片。記者王宏舜／攝影

向心夫婦因涉國家安全法等罪，被限制出境、出海而受刑事偵審，其中有關國安部分被不起訴，而洗錢罪部分又被一、二審法院判決無罪。但在好消息的背後，法院猶續裁限制出境、出海，離台之日遙遙無期！其滯台已長達一三九○個日子，亦即近四年歲月。就此對大陸或外籍人士而言，「滯台」用語還算客氣，昔日有「流浪法庭」之喻；但他們不只流浪於法庭上，流浪於異鄉街頭，才最貼近真實。

「限制出境、出海」在於避免被告逃亡出境，以確保其能接受偵審及未來可能的刑罰執行。基於國家刑罰權，此強制處分措施本有其正當性，但此類大陸或外籍刑事被告的人權問題，實須更加關注與重視。

工作、生存權方面：被限制出境、出海的大陸或外籍刑事被告，多未持有工作簽證，依法不能在台灣合法工作，例如因旅遊觀光來台者。若被迫留在我國接受刑事偵審，勢必面對生計問題；若無法找到合法工作，形同被迫打黑工、從事非法行業，甚至衍生偷、搶、販毒，許多犯罪黑數乃由此而生！不僅直接衝擊其生存權益，對我國社會、治安層面更是一大憂慮。

健康權方面：大陸或外籍人士有許多在台灣無法以健保看診，被迫只能去藥局買成藥服用，若有嚴重病疾需接受完整治療者，即求助無門。既無法合法工作、沒收入又重疾纏身，如斯蹉跎歲月、消耗生命之情，豈非「流浪於異鄉街頭」？

邇來各檢察機關紛以短期專案聘請檢察官助理，希能消化案件負擔，正凸顯了基層司法體系已不堪負荷。對於第一線法律工作的觀察來說，刑案偵審過程所花的時間，相較以往確實更久。本國被告或還堪忍，然就大陸或外籍人士而言，若須多捱一日都是折磨。

向心夫婦還有相當之經濟及智識能力，尚能為自己所遭處境公開發聲。然而，有多少其他大陸或外籍人士只能在街頭無聲歹活！因此籲請有關單位研擬妥適配套措施，始能顧及大陸或外籍刑事被告因案滯留台灣期間的基本人權。

人權 向心夫婦

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