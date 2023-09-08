抓超速 交通安全第一步

據報導，監察院審計部以「交通死亡原因不是超速造成」，認為政府編列取締超速的設備是多餘、是浪費。請大部長官見諒，這真有秀才遇到兵，說不清楚的感覺。

這麼誇張的形容絕非對官員不敬，是因為肇事調查的秀才自己也說不清楚；秀才說的話太文謅謅，根本沒想讓人聽懂。要知道官方說法：我們道路致死原因，第一是「未注意車前狀況」，第二主因是「未依規定讓車」，半數路上亡魂都被歸類在這兩個「原因」。

以這樣淺白的用字形容往生現場，幾乎像說「死因是心臟停止跳動」一樣，很明白，但是說了等於沒說。對於致命原因究竟為何，肇事者不察以外有沒有其他環境因素？調查結果完全不清楚，完全沒有統計上的意義。也就讓我們近幾年交通安全喊得熱鬧，交通死傷卻繼續上升，因為根本不明白肇事的元凶。

交通死亡絕大多數來自撞擊，小型車輛要致人於死，幾乎一定是速度快。近廿年來，許多先進國家把城市道路車速降到卅公里，就是因為比較五十公里時速，卅公里多半不會致死；為了避免喪失生命，寧可所有市民降速。這是人本，這才是永續！以行人死亡為例，警力大部分部署在路口，取締不禮讓的轉彎車；那些減速的轉彎車除非是大型車，很少會對行人致命的（要改革行人地獄，卻用死亡數來當目標，本身就是錯誤、不是人本）。

居高不下的行人死亡絕大多數發生在路段，行人被（非轉彎）車輛撞擊，甚至是機車，這當然是速度所致死。所謂「未注意車前狀況」又完全和速度有關，許多車禍是因為來不及反應；「未注意…」實在不算是原因，車速快才是真凶。因此，如何戒惕駕駛人降速，是交通安全的第一步，怎麼會認為這真確的交安措施是浪費的設備呢？

為什麼「秀才」要說出淺白又聽不懂的原因呢？因為這是最方便的理由，不必因為更複雜的推測去量角度、量煞車痕、寫報告。多年下來，這是技術傳承也是組織共識；要等改不了「行人地獄」，審計部長官的矛盾質疑，才讓秀才發覺自己也不過是「大兵」，說的道理自己也走不通。

太魯閣事故罹難家屬邀來日本專家協助改革台鐵安全，專家們鄭重提醒，不幸事故常被表面的原因所誤導、認定是人為疏失。真正的調查，務實的改革，要去追問表面原因背後的緣由，例如制度慣性、組織壓力。

對照每年三千個路上亡魂的悲痛，我們還在計較表象數字，因為秀才也搞不清楚為什麼有這麼多死傷。我們對真正的原因、組織的惰性還沒有反省，還有許多該做的事。車速是交安的殺手，偵測車速是深究原因、部署交安最優先的功課，請審計部諸君高抬貴手！