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AI左右選情 當心深偽選舉奧步

聯合報／ 楊正／媒體人（台北市）

本周出版的「經濟學人」雜誌，以封面專題談「AI（artificial intelligence，人工智慧）對選舉的影響」。它認為，二○二四年全世界包括台灣在內，美國、英國、印度、印尼、墨西哥都有全國大選，而這些國家的選舉會受到AI很大的影響。經濟學人特別舉今年二月在美國芝加哥的市長選舉，一位名叫保羅．瓦樂思（Paul Vallas）的候選人，被「深偽造假」的錄音帶所拖累，搞得選舉烏煙瘴氣，最後這位候選人在兩輪投票後落敗。

經濟學人說，二○二四年是AI第一次面對上述國家的全國選舉，AI會助長大量的虛假訊息傳播，造成選舉很大的負面效應，但不會將民主體制破壞殆盡。

台灣的總統大選在二○二四年的一月十三日，時間點上，是所有這些國家的頭籌。以台灣永不平靜的選舉文化，再加上AI的效應，對全世界動見觀瞻。

經濟學人所說的瓦樂思「深偽造假錄音帶」，和台灣一九九八年吳敦義參選高雄市長的「變造錄音帶」，異曲同工，但美國整整晚了二十五年。一九九八年還沒有AI，二○二三年AI已經發展成形了；可見，台灣運用科技變造的選舉策略，比美國領先甚多。

馬英九當年選總統時，競選團隊假設各種狀況的危機處理。其中有一題是，在「選前之夜」，突然有一個女子抱著小娃衝上台去，說「這是我和馬英九生的兒子」，怎麼辦？這時，早已安排一人混雜在舞台上，當女子說完這話，這人衝上前，說「我的好太太，妳怎麼把我們的小孩抱上來呢，有什麼話？我們回去好說嘛。」模擬情況，化解了危機。

總統大選，千奇百怪的選戰花招層出不窮；高尚的、下三濫的，盡在其中。

二○○四年，陳水扁和連戰競選總統。投票前一天，陳水扁的兩顆子彈，使得選情大逆轉；原先民調支持度一路領先的連戰，最後以二九五一八票落敗，創全世界總統選舉落選的最小差距。海內外質疑陳水扁兩顆子彈的正當性，不絕於耳；紐約時報說，這是「台灣版最廉價的間諜小說」。最後，連戰陣營要求驗票，驗了也沒用，不能逆轉結果，陳水扁連任總統。

二○○六年，陳菊和黃俊英選高雄市長。投票前一晚深夜，陳菊召開記者會，指控黃俊英發放選民走路工，繪影繪聲，言之鑿鑿；距離投票只有幾個小時，黃俊英陣營強烈否認。

這場記者會翻轉了選情，選前的民調，黃俊英看好超前，但投票結果，陳菊以一一一四票領先，當選高雄市長。選後，走路工事件雖屬不實，黃俊英陣營提「當選無效」的訴訟，無力回天。

才幹過人、謙謙君子的黃俊英後來英年早逝，和這事未必有直接的關係。但這樣的結果，使他人生鬱卒，是可以想像的。

這兩場選戰策略，逆轉了選舉；影響台灣長久且深遠。

藍營支持者辱罵這兩次選舉的策略操作，是民進黨的「選舉奧步」，但也無力回天。記得在兩顆子彈事件不久，有人提出藍營不能「溫良恭儉讓」，要有激進的作為，效法黃花崗七十二烈士，在重新驗票的時候，找矢忠之士去燒毀連、陳兩人選票最接近的票箱，嫁禍陳水扁，說他因為輸不起才派人燒票箱。激憤盈庭，但沒有行動，不了了之。

二○二四年台灣的總統大選，會看到AI的角色嗎？而AI的運用，會影響選民投票選擇取向嗎？

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