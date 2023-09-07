人民因病而貧 國家應增健保投入

近日媒體報導，因癌症病人以健保身分住院使用自費癌藥，遭健保署稽查，導致病友無法申請商保理賠，令病友恐慌，在網路上引發各方熱議。

事實上，不僅是癌友會遭遇此狀況，病友商保理賠衍生住院相關爭議，由來已久。隨著醫療科技進步，許多過去需住院完成的手術或療程，改為門診手術或門診治療早已是趨勢，但病友當年購買的商保醫療險商品，很可能已跟不上現今醫療情境下的迫切需求。站在病友立場，窮盡辦法期待透過商保理賠金分擔經濟壓力，以求有機會使用高價自費藥物治療，乃人之常情。

不過，本文無意深究商保補位健保議題，或商保醫療險產品設計。許多民眾也未必有經濟能力或機會透過商保市場獲得額外的醫療保障，例如經常被拒保的身心障礙者。對於沒有商保的民眾而言，健保就是支持他們安心治療的唯一後盾。

我國全民健保自民國八十四年開始實施，相信許多民眾對於沒有健保的時代仍記憶猶新，生病看不起醫生或為了求醫散盡家財的大有人在。不可諱言，近三十年來健保挽救了無數生命，也守護了無數家庭。然而我們不得不面對殘酷的現實，也就是我們得要承認，現在的健保，已經不如我們所期待的，是一把能夠完全避免民眾因病而貧的保護傘了。

自費醫療如此盛行的成因之一，無非是受限於健保資源，以致每年健保總額能夠分配給新醫療科技或是擴增給付範圍的預算不足。對於財務衝擊較大的藥品，即使治療效果優越，卻必須嚴格限縮給付條件，導致許多病友不符合健保給付用藥資格。但治療講求先機，病友如果為了避免病情惡化或產生併發症，只能咬緊牙關先設法自費治療，或當民眾真的無力負擔時，只能選擇無奈地放棄治療。

面對如此現況，近期有眾多專家先進呼籲國家應增加對醫療保健支出的投入，也有總統參選人主張要逐年增加為ＧＤＰ的百分之八。適逢總統大選年，健保議題攸關全民健康福祉，值得社會大眾一同來關心其未來政策發展。雖然沒有人希望自己或家人生病，但每個人未來很可能都會面臨成為病友的一天。期待政府能正視健保保護力不足對人民帶來的苦痛，讓民眾未來能安心生活在人人皆能有機會更健康的台灣。