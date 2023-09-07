打造無障礙就醫交通網

王奶奶在台灣獨居，她的孩子們遠在美國和中國工作。她自四十八歲起出現眼睛病變，日後將有失明的可能，於是孩子們幫她報名去盲人學校上課，提早為失明後的生活做準備。我和奶奶的生命產生交集是以醫師的身分去探視，此時的她已經是失明的八十歲老人家，但還是可以一個人生活，包括出門採買和就醫。

奶奶說：「醫師，你別看我眼睛都看不到，走路要用兩根枴杖揮來揮去，我可是能從居住的社區到醫學中心看診，這趟遙遠的距離都靠我自己來回喔。」

我說：「這麼厲害啊，怎麼辦到呢？」

她說：「我一路上都拜託旁邊的人幫忙，例如，在醫院內拜託人帶我去看診和拿藥，要回家時就在醫院門口拜託志工帶我去坐公車。當然不是每次都順利，例如上次的志工一開始拒絕帶我去公車站，只叫我搭計程車，我跟他說坐計程車要花好幾百元，我搭公車不用錢，於是，志工拉著我的手，帶我去公車站。」

「上了公車，我又問到一個乘客可以幫助我在公車站下車，還帶我去轉車的車牌，然後我又問一起等車的人，請他在車子到達時協助我上車。上回很不巧的搭錯車，是同方向但不是我常搭的直達車，我就想這是上帝的旨意，要我趁機好好吃頓飯，於是我就下車吃碗餛飩麵，享受平常不會刻意繞路去吃的懷念滋味。吃完麵後，麵店老闆還帶我去坐公車喔。我搭上了可以回到家的直達車，公車司機看我眼睛不方便，還特別停下車來帶我過馬路呢！醫師，你看我這一趟旅程有那樣多人幫助，是不是很幸福呢。」

看著奶奶的笑容，我突然想起以前長輩常說的一句老話：「路長在嘴上。」奶奶親身在實踐這個道理啊。

我趕快為奶奶拍拍手，又繼續問：明明有更近的醫院，為什麼卻要大老遠跑去看病呢？

奶奶說：「我知道榮總比較近，我還是榮民遺眷，去榮總看病還有優惠。可是，醫師啊，搭去榮總的公車不是問題，問題是下車後要進入醫院都像冒險，不是請人拉著我的手走就可以完成。」

她的描述讓我看見一般人無法看見的路面障礙，也讓我想起另一位患者。這位奶奶也是八十多歲，視力沒問題，剛從台北搬下來高雄居住，她初次來看診時就說：「高雄房價、物價便宜，但對我這樣未婚無子女的老人來說，交通卻是非常不方便。我在台北光靠捷運和公車，幾乎是任何想去的地方都可以到達。可是，在高雄，我基本上要靠雙腳努力地走。」

「前幾天我在廁所跌倒了，想去榮總，發現無法搭公車，但又無力走路去，只好坐計程車。我已經沒有工作收入，總擔心多花一些錢，將來就連飯錢都沒有，正在煩惱時，剛好查到您的診所就在我住家附近。我知道去醫學中心可以多做點檢查，但種種考慮還是讓我來診所先看看，希望不需要到非跑大醫院不可的地步。」

我很慶幸醫療進入社區可以幫助獨居的長輩，但社會這麼大，不是每個老人家都能找到獨居的方法，正如不是每次求助時都能得到鄰居、志工、路人的善意。在高齡者愈來愈多的社會，醫療是基本需求，希望大家能多想想如何建造一個方便高齡者和行動不便者都容易方便就醫的交通網絡。