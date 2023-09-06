扭曲的雙十 失焦的國號

今年雙十國慶主視覺設計，呈現扭曲變形的雙十線條造型。人民不反對活潑創新圖案，以增加節慶的歡喜氛圍，但創新總不能離題太遠。雙十線條造形，有其歷史文化背景，已深植人心；今年雙十彎曲圖案，是在表述何種政治意象？

沒有中華民國，憲法就無由產生；沒有憲法就沒有「總統為國家元首，對外代表中華民國」之規定，這是普遍的政治邏輯與憲政常識，何以民進黨諸公置憲政精神如敝屣，力循旁門、強執左道以亂政？揆諸其心理，是糾結在台獨理念，敢言不敢做，動輒以「擦邊球」自我欺騙。

民進黨的台獨黨綱，在野時期夸夸其言，然執政卻不敢執行。台獨會給國家帶來災難，明知不可行，但可關起門來自嗨。台獨不敢正面對決，僅敢大言對內行銷，大耍國家定位名詞，諸如「中華民國台灣」；甚至於二○一九年國慶日，小英大談「新的國家史觀」，是從歷史只有七十年的「中華民國台灣」談起。尤有甚者，賴清德以台獨務實工作者自居，然面對質疑又提出另一套說法來自圓其說。

蔡英文是依據中華民國憲法就職，理應服膺憲法，對外代表中華民國，而非僅代表「台灣」。反觀「TAIWAN NATIONAL DAY」，譯成中文就是「台灣國慶日」。內政部是主管紀念日及節日實施辦法的主管機關，什麼時候十月十日被借殼成「台灣國慶日」？是意識形態作祟，還是自我麻醉壯膽？

在中華民國憲法的憲政觀念上，台灣僅是個地理名詞而非國家名稱，也不具國家主體地位。民進黨故意操作，其目的在於讓台獨借殼上市而已。