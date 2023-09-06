中華民國國旗 成民進黨遮羞布

蔡政府任內最後一次國慶籌委會公布主視覺設計，依舊看不到「中華民國」，雙十國慶英譯維持「TAIWAN NATIONAL DAY」，中文名稱成了「台灣國慶日」。蔡政府任內八年國慶主視覺，完全淡化國旗元素，儼然顛覆中華民國。

蔡政府陳倉暗度，將中華民國國慶的英文寫法硬是改成「TAIWAN NATIONAL DAY」。回顧二○一六年六月底，蔡總統上任後第一次外交出訪，在參觀巴拿馬運河時，蔡英文曾在留言署名President of Taiwan（ＲＯＣ）引發爭議。堂堂中華民國總統，在國際外交場合竟捨棄正式國名，自貶國格莫此為甚。

縱使政黨競爭、朝野對立，國旗和國歌無疑是國家認同的最大公約數。愛國旗天經地義，不僅是國民的權利，更是至高無上的榮耀。弔詭的是，在台灣這個不正常的瘋狂國度，中華民國國旗隱藏無數玄機，國際場合亦備受對岸中共打壓。

陳水扁二○○五年時曾坦承，要將國號改為台灣共和國，他做不到，因為執政黨的立委席次不到半數，縱使有此想法，客觀環境也做不到，「不能騙自己也不能騙別人，做不到就是做不到」。又說「李登輝前總統過去十二年任期沒做到，相信縱使今天總統給他做，他也做不到。」陳水扁這席「台灣獨立做不到」的告白，名噪一時，傳為經典。

曾幾何時？中華民國這面青天白日滿地紅的國旗，竟然成為民進黨掩飾台獨本質的護身符！民進黨本不承認中華民國，每每在公開場合，民進黨從政黨員幾乎都不唱國歌、少向國旗敬禮，蔡總統更曾經公開指「中華民國是流亡政府」。時至今日，中華民國國旗儼然已淪為民進黨在特殊場合的遮羞布，聊備一格而已。

秉持「尊蔡」路線，民進黨提名的總統參選人賴清德，從當年所謂務實台獨工作者，到稍早改口「沒有統獨問題、反共不反中」，再到近日接受外媒專訪強調「沒有台獨路徑」；為求勝選，一再調整踉蹌的步履。賴參選的究竟是中華民國總統？還是台灣國總統？理應向選民明確表態！