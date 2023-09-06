確立台灣優勢 重塑ECFA和平紅利

大陸商務部宣布啟動對台灣貿易壁壘調查後，是否中斷ＥＣＦＡ的警訊一再被拋出。而陸委會僅能消極回應ＥＣＦＡ實施以來對兩岸都有利，如果中止將造成雙方損失，卻又不願回到當初兩岸簽署ＥＣＦＡ的基礎「九二共識」，致使兩岸和平紅利不再，台灣對陸方中止ＥＣＦＡ的擔憂甚囂塵上。

在執政的民進黨毫無做為，只會操弄反中仇中的不利情境下，是項憂懼不無道理。事實上，最該廢止ＥＣＦＡ的是民進黨，因為叫囂ＥＣＦＡ是「包著糖衣的毒藥」的，正是在野時的民進黨。一個不負責任的政黨出爾反爾，但倒楣的總是台商；大陸制裁的是台商，而陸委會不甘示弱的結果，也只會修理自己人，祭出國安法、反滲透法，更嚴厲的打擊與大陸關係較好的台商。沾沾自喜的回應，完全無視於ＥＣＦＡ為兩岸帶來的和平紅利迅速流失。

其實大陸會重新檢討ＥＣＦＡ，不是只有考量台灣單方面貿易壁壘，亦在思考大陸產業結構的變化，更要估算兩岸營商環境與產業鏈的競合，當然一切要呼應其提升營商環境的開放基調。

因此，大陸雖以兩岸和平紅利的ＥＣＦＡ，讓台灣的農產品、石化、工具機及紡織品等享受早收清單的免稅，讓大陸的經營者得以較便宜的方式，享用台灣的好產品。可是大陸經濟環境變遷，除了前述產業已然成長茁壯，許多產業的技術與規模都與台灣相當接近，如綠能產業、再生能源甚至已超越台灣。大陸早已思考如何以其產業結構與營商的提升，帶動兩岸產業的「創鏈」，讓台灣民眾亦能享受大陸的優質產品。

對此，執政的民進黨不能總是只會保守算計，去維持既有的ＥＣＦＡ現狀，更應前瞻ＥＣＦＡ中止的危機亦是轉機，應重新檢討台灣的產業強項為何，如現代科技農業、先進服務業與製造業；以台灣優勢回歸「九二共識」定紛止爭發揮的兩岸和平效益，促進台灣經濟發展與兩岸和平，回到兩岸正常對話管道，更應藉此機會重塑更有利於台灣營商環境的ＥＣＦＡ。

一個能維繫兩岸和平、負責任的政府，不是只會靠美方出兵、增加國防預算，就自以為感覺良好。兩岸關係的和平對話交流、互利互信的持續建構，方為增升ＥＣＦＡ做為兩岸和平紅利的正道。