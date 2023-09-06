怎能輕忽 課綱改動的嚴重性

有位美國朋友很喜歡長榮航空的服務，他出差都會盡量選長榮的班機，轉機前也會先出境吃一頓好吃的中國菜，因此我們常有機會見面。

前幾天他又過境，我們便去了一家有名的中餐廳，他看見裡面高朋滿座，每張圓桌都坐滿了人，就感嘆的說，錢穆大師說你們中國人的天性是合，喜歡用圓桌吃飯，合著吃菜；你們是合多於分，中國史的常態是合，中國的各個省很像歐洲的小國家，但五千年來，無論怎麼改朝換代，卻始終是一個中國；西方人的性格是分，坐長型桌，各吃各的；西方人是分多於合，西洋史的常態是分，我今天終於看到他為什麼這樣說了。

我聽了很吃驚，他說的這些，我大學時曾經讀過，但早就忘光了。我對錢穆大師印象停留在一九九○年，他被立法委員陳水扁趕出外雙溪的素書樓，不到三個月就氣死的事。對這樣一位享譽國際的大師，我的所知竟不及一個外國人，真是非常慚愧。

其實我們常忽略文化和環境對人類潛意識的影響：人會不知不覺模仿上一代的行為，繼承他們的觀念。考古學家從殷墟的甲骨文中看到殷王武丁問「婦好娩，嘉？」他的妻子婦好要生產了，順利嗎？卜文說：「其唯丁娩，嘉，其唯庚娩，引吉」，但是「甲寅娩，不嘉，唯女」。婦好是商朝功業彪炳的女將軍並深受武丁的寵愛，但因為生了女兒，就不嘉了。

原來重男輕女的觀念五千年前就有，難怪到現在廿一世紀，女性仍被物化，最近不是有個要出來逐大位的政客說：女生長得好看就該去坐櫃檯嗎？

文化和環境的影響還不止於此，研究發現凡是個人主義強的社會，人們偏重理性分類，而集體主義（Collectivelism）強的社會，因為要靠團體的力量才能生存，會注重關係。中國的南方人和北方人有著相同的語言和文化，但南方因為氣候關係種水稻，插秧和收割都需要大量的人力，因此發展出集體文化的社會；而北方缺水，只能種小麥，小麥不需要群策群力，就發展出個人主義出來，這個環境差異使得他們在智力測驗的答題上有不同。

智力測驗有測分類的能力，因為分類是智慧的根本，幼兒一開始會用顏色分類，再大一點，用形狀分類，最後用功能分類。在「手套、圍巾和手，你會把哪兩個放在一起？」的題目中，北方的孩子會把圍巾和手套放在一起，因為它們同屬衣物類；而南方的孩子會把手套和手放在一起，因為手套是給手戴的，它們有「關係」。在「火車、汽車和鐵軌」中，西方人會選火車和汽車，因為它們都是交通工具，而東方人會選火車和鐵軌，因為火車在鐵軌上跑。

文化和歷史是分不開的，斷其史，則斷其國。現在政府大力修改課綱去中國化，表面上，它是政策問題，實質上，它動搖國本，因為文化的影響深遠，至少三代以上都還有痕跡。錢穆大師說人的性情是六分教化，二分本性，二分環境，如果教化和環境占了八分，我們怎可輕忽課綱任意改動後的嚴重性？

（作者為台北醫學大學、中央大學講座教授）