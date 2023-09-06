台灣低貧窮率 是天大的假象

「百足之蟲，死而不僵」的意思是指，雖然人事物已經衰亡敗落，但在一段時間內，仍能維持興旺繁榮的假象。這句古話充分說明了當前台灣社會的窘狀。

近日聯合報推出「貧窮台灣」專題，報導中提到衛福部統計「台灣低收入戶人口連十年下降、二○二二年僅占總人口一點二五％，相當於貧窮率不到一點三％，遠低於世界各國。」這就是天大的假象，是政府的數字魔法。

過去幾年因為疫情、戰爭，全球能源跟進大漲，影響百工百業。台灣能夠像是「局外人」般，能夠使通膨巨獸不如歐美那樣猖狂，主要的原因是「補貼」。以汽油來說，中油奉行「亞洲國家最低價」的政策。美其名是協助穩定國內油價，實則拿全民稅金補貼用能源大戶，是一種變相的剝削。

這類補貼政策除了汽油以外，也同樣出現在水、電、瓦斯等重要原物料之上。補貼如同強心劑，但時間愈久效果愈差，能使用的額度也會日益收窄。其中最典型的案例是台電即將破產。台電至今年底累積虧損恐高達四千億，外界預期撐不了多久，政府必須再拿稅金補貼。

補貼有兩個嚴重的後遺症：第一，是讓該倒閉的企業變成殭屍企業，又或者是讓該收緊支出的民眾陷入繁榮的假象，渾然不察大難臨頭；第二，是排擠政府其它的重要政策，例如ＡＩ浪潮的數位轉型、淨零碳排產業調整等，隨著世界先進經濟體開始逐漸脫離經濟衰退的泥淖，走向下一世代的產業，台灣則落入產業停滯的「低薪深淵」之中。

此外，低收入戶的標準為何？以台北市為例，家庭總收入平均，每人每月在最低生活費標準為一九○一三元以下；還有全家人口的動產（含存款、股票及投資）平均每人不超過新台幣十五萬。更重要的是全家人口之土地及房屋價值，不能超過新台幣七六五萬元。

試問，在寸土寸金的台北市，要哪一種類型、多小的房子，得不超過七六五萬？事實上，社會有太多弱勢受限於「祖產」房屋（普遍多有複雜產權、屋齡老舊等問題），無法被列入低收人數導致數據嚴重失真，這個問題已經蔓延全台。

還有，前些年全球大降息，資金氾濫，推升土地價格；接著工資雖然上揚，卻追趕不上通膨的速度。這皆使民眾的生活日益窘迫，成為「坐擁千萬房產，卻窮困潦倒」的新型貧窮。未來台灣又將面臨勞保、健保等破產的難題，預料貧富差距還將擴大，到頭來受苦最深的，還是低層的百姓。