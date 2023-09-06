不求甚解 高教集體墮落

在人權意識高漲及少子化浪潮衝擊的當下，受教育者均是「王子和公主」，部分罹患大頭症，恐龍家長成為影武者，只要是口頭教訓，即可能冒著被投訴的風險。「天地君親師」應刪除「師」，因為現在既不尊師，也不重道。

當今高等教育最大的問題，並非經費、師資、設備的不足，而是學生對知識不感興趣，遑論每一科系的專業性。懷抱「四不一沒有」的態度：不來上課，不買書，不看書，不抄筆記，沒有興趣。

昔日下課常無法離開，會有學生前來請益或踢館。今日教室的氣氛丕變，下課鈴尚未響起，已有部分學生在收拾家當；鈴聲一響，一下子就清空。混文憑者比比皆是。買名牌花錢如流水，因可在同學面前炫耀，自認為是「人上人」，而數百元的教科書都嫌貴，價值觀獨特。

假如全心投入學業，則無暇顧及外表的修飾，但校園所見正好相反。「大學生的外表、高中生的程度、國中生的思想，幼稚生的行為」，確實一針見血。

過度依賴網路訊息，無判斷真偽的思辨力。從小就被訓練背誦所謂「標準答案」，即使成為大學生，仍然依賴從網路上抓資料，背標準答案；萬一問答題與申論題靈活命題，則不知如何作答。制式僵硬的灌輸，使受教者成為無中心思想的稻草人。

「這個國家」在少子化與高齡化方面，均名列世界前茅。各級學校缺學生，多於缺教師，學生身價上漲。若有任何糾紛，校方均會替學生著想，使出渾身解數要留下學生，只要繳交學費，即可順利畢業。

政客的寡廉鮮恥和部分演藝人員的墮落，成為年輕人「見賢思齊」的榜樣。敗壞社會風氣者，一為滿嘴謊言的政客，一為藝人私領域的光怪陸離。將藝人的私生活當作國家大事來報導，不知對社會人心有何正面的意義？自命不凡的官員，證明人不要臉，真是天下無敵。

左宗棠名言：「能受天磨真鐵漢，不遭人嫉是庸才。」民主政治即平庸政治，菁英分子孤掌難鳴；多數決常站在錯誤的一邊，睿智的少數卻被有意地忽略。高學歷者滿街跑，但真正的人材難尋。如今量變已產生質變，將大學當成國中來辦，乃高等教育的集體墮落。若「當」掉太多學生，校方會嚴重關切，因會減少學校的收入；學生出席率太低，也要寫報告說明理由。

歷史失憶症患者，隨處可見。不知屈原與岳飛是何方神聖，亦不知桃園三結義乃虛構的情節，固然不足為奇。連蔣介石、張學良、毛澤東、周恩來，都視為是「上古」時代的人物，幾乎一無所知。

某大學的通識課程，開設「中國之崛起」，竟被學生抹紅、投訴，難道要改為「中國之沒落」？後改為「認識當代中國」，採價值中立的名稱，則不會引起「塔綠班」的神經質反射。聯合國教育科學文化組織所審定的世界遺產，義大利和中國晉身前兩名，但在課堂上若對中國的遺產陳述較多，學生也會有「異」見，套句反共抗俄時期的用語，是否有「為匪宣傳」的嫌疑？

被一○八課綱長期洗腦的莘莘學子，只要一離開台灣接觸外在世界，立馬會驚覺政客的謊言已被精心地包裝成真理。義和團加速大清帝國的覆亡，紅衛兵重創文化中國的元氣，造成國力的衰退。歷史具有不可逆性，溫故才能知新。活在一度空間，思考扁平化的「生物人」，自我掏空，如斷線的風箏，將不知去向矣！